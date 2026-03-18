Involução no saneamento da Capital exige que esforços sejam redobrados para as metas nacionais serem alcançadas

A aprovação do marco nacional do saneamento, em 2020, teve o mérito de fazer o país prestar mais atenção à importância de dar um salto civilizatório em um serviço que é básico e sinônimo de dignidade, saúde e proteção ao ambiente. As metas de chegar a 2033 com 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto provocaram uma benéfica corrida pela ampliação dos investimentos na área, em especial pelo incentivo a uma maior participação da iniciativa privada. Estatais e autarquias do ramo, afinal, têm uma gestão que em regra é mais morosa e não contam com os recursos suficientes para o desafio de cumprir os objetivos da legislação.

Uma das principais formas de acompanhar a evolução dos indicadores é o Ranking do Saneamento, do Instituto Trata Brasil, que neste ano chegou à 17ª edição, com base em dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. O estudo foca nos cem municípios mais populosos e, neste ano, traz notícias preocupantes para três das quatro cidades gaúchas avaliadas, em especial Porto Alegre. Caxias do Sul caiu da 51ª colocação para a 56ª, e Canoas da 67ª para a 69ª. Pelotas teve um avanço tímido, do 78º posto para o 77º.

A situação que mais preocupa é a da Capital. Ao lado de João Pessoa (PB), Porto Alegre teve a maior queda no ranking. Perdeu 14 posições de 2023 para 2024. Agora, está na 63ª colocação. É a pior Capital dos Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não é uma situação à altura da principal cidade de uma das unidades da federação que estão entre as mais desenvolvidas do país.

É plausível que os indicadores tenham sido afetados pela enchente de 2024. Ainda é preciso, portanto, melhores explicações para o recuo de Porto Alegre. E, sobretudo, consciência de que os esforços para recuperar posições devem ser redobrados. Esse comprometimento, aliás, é esperado também para os demais municípios gaúchos. Nenhum dos avaliados está em posição decente.

Porto Alegre tem 100% da população com acesso à água potável. Cumpre este quesito do marco. Mas tem o esgoto como calcanhar de Aquiles. Intriga que, pelo levantamento, a cidade tenha evoluído em termos de tratamento de esgoto – agora o índice é de 60%, contra 55% dois anos atrás –, mas tenha retrocedido quanto à porcentagem dos habitantes urbanos que têm esgoto coletado. Caiu de 91% na edição do ranking do ano passado para 72%. Os indicadores de eficiência da operação também pioraram. As perdas na distribuição – relação entre a água produzida e a efetivamente consumida nas residências – subiram de 28% para espantosos 46%. Isso é receita que se esvai. Faz sentido que o investimento per capita nos últimos dois anos analisados tenha diminuído, na contramão do que seria esperado.

É verdade que os dados têm certa defasagem. Mas se trata de uma base de dados que permite uma comparação completa entre os maiores municípios. Existindo ou não reflexo da enchente, o fato é que a Capital tem muito terreno a recuperar e, diante do histórico recente pouco recomendável do serviço nas mãos do poder público, resta esperar que a efetivação da concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não passe do próximo ano, como está previsto.







