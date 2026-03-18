Opinião da RBS

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Involução no saneamento da Capital exige que esforços sejam redobrados para as metas nacionais serem alcançadas

Resta esperar que a efetivação da concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não passe do próximo ano, como está previsto

Zero Hora

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