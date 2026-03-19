Estilhaços econômicos do conflito no Oriente Médio atingem o Brasil

A decisão do Banco Central (BC) de reduzir a Selic em apenas 0,25 ponto percentual, no lugar de 0,5 ponto, o consenso há poucas semanas, é o mais recente estilhaço econômico do conflito no Oriente Médio a atingir o Brasil. Diante das incertezas sobre a duração da guerra, a autoridade monetária não se comprometeu com a continuidade do afrouxamento na próxima reunião para tratar do tema, no fim de abril. A cautela, que põe o esperado ciclo de corte de juro em xeque, se justifica. É desconhecida a magnitude do impacto que a disparada do petróleo e do óleo diesel no mercado internacional pode causar na inflação.

Será pior para as famílias e as empresas brasileiras se impasses levarem a altas generalizadas de preços e, por consequência, a mais tempo sob um juro asfixiante

Como outras nações, o Brasil busca formas de mitigar a repercussão nas bombas e assegurar o abastecimento. As medidas anunciadas até agora pelo governo federal, como a isenção de PIS/Cofins para a importação e a comercialização de diesel e a subvenção a aquisições no Exterior, foram insuficientes. Até porque vieram junto de um inevitável reajuste nas refinarias da Petrobras.

Não há bala de prata. Um resultado mais efetivo deve combinar cooperação federativa, fiscalização para inibir preços abusivos e retenção do produto com intenção especulativa e postura íntegra de elos da cadeia. O livre mercado, condição para um funcionamento equilibrado das relações produtivas, não é salvo-conduto para elevar margens de forma gananciosa, às custas do consumidor e da saúde da economia brasileira.

Até pelo receio de perda de popularidade a sete meses da eleição presidencial, o Planalto pede que os Estados desonerem de ICMS as importações de diesel. O custo seria de R$ 3 bilhões mensais. O Tesouro bancaria a metade. Os governadores resistem. Mas o diálogo deve prosseguir, na costura de uma solução consensual, que não agrave o quadro fiscal da União e dos Estados. A colunista Marta Sfredo trouxe nesta quinta-feira cálculo do economista Pedro Schneider, do Itaú Unibanco, projetando que, a cada 10% de alta no petróleo, o país arrecada mais R$ 26 bilhões. É pelo fato de ser exportador líquido da commodity _ embora precise importar cerca de 30% do diesel consumido. Presume-se que exista espaço, portanto, para medidas adicionais, com prazo de validade.

A cotação do barril do petróleo brent, ontem, chegou a encostar nos US$ 119 devido a ataques a plantas industriais de gás e petróleo. A destruição de instalações pode levar a uma demora maior na normalização dos mercados. No Brasil, cresce a inquietação. Agricultores se queixam da escassez de diesel para a colheita e caminhoneiros ameaçam uma greve. Compreende-se a ansiedade dos motoristas autônomos, mas convém lembrar que a paralisação de 2017 dificultou ainda mais o abastecimento de combustíveis. Atitudes drásticas têm o potencial de agravar a crise.

O momento exige espírito colaborativo dos agentes públicos, em busca de providências que evitem uma contaminação inflacionária demasiada. Pede ainda despolitização e sensatez, evitando-se radicalizações. Não é hora de se guiar por dividendos eleitorais ou pela chance de desgastar adversários. Será pior para as famílias e as empresas brasileiras se impasses levarem a altas generalizadas de preços e, por consequência, a mais tempo sob um juro asfixiante.











