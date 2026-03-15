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É hora da prisão domiciliar

Devido ao estado de saúde frágil do ex-presidente Jair Bolsonaro, já não há dúvidas de que chegou a hora de flexibilizar o cumprimento do regime fechado por razões absolutamente humanitárias

Zero Hora

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