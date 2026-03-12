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Desenvolvimento sustentável: um impasse e uma solução exemplar no RS

Os entraves ao projeto da CMPC podem ser resolvidos se existir o mesmo espírito que prevaleceu até aqui no Litoral Sul

Zero Hora

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