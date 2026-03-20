Delação deve jogar luz sobre tudo e sobre todos

A possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, tem potencial para ser arrasa-quarteirão pela extensa rede de relações promíscuas que construiu com figuras eminentes dos três poderes da República.

Os brasileiros têm o direito de saber como foi montada a maior fraude bancária do país. E de conhecer os personagens que colaboraram com os negócios escusos da instituição que teve ascensão meteórica e sem lastro nas mãos de Vorcaro e, apontam as investigações, serviu para lavagem de dinheiro do crime organizado.

Tudo indica tratar-se de um dos maiores escândalos já descobertos da história nacional. Se o Brasil pretende ser um país sério, chega a hora de mudar o precedente de acordões, operações abafa e brechas para nulidades processuais que resultam em impunidade ou penalizações brandas demais para crimes de corrupção cometidos nos altos escalões. A Lava-Jato é exemplar em condutas a evitar.

Ao colaborador não é dada a prerrogativa de mentir ou de omitir, tampouco de acusar falsamente quem quer que seja

O acordo de colaboração de Vorcaro, caso se confirme, é uma nova chance de passar o país a limpo. Mas depende, sobretudo, da disposição do banqueiro de contar em minúcias tudo o que fez e com a cumplicidade ilegal de quem, sem poupar quem quer que seja ou direcionar versões conforme conveniências. Caso contrário, estará colaborando para a desmoralização do instrumento da delação premiada no país e, pela letra fria da lei, o acordo deve ser anulado.

Nos últimos dias, surgiram informações na imprensa de que Vorcaro não estaria disposto a envolver ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na delação. E de que teria ameaçado atingir o PT e o governo Lula. Ora, deve-se lembrar que a seletividade não é permitida pela lei que rege o instrumento. Ao colaborador não é dada a prerrogativa de mentir ou de omitir, tampouco de acusar falsamente quem quer que seja. Deve apresentar provas do que afirma ou ao menos indicar os meios e os caminhos para que os investigadores confirmem as imputações. Caso contrário, pode o acordo ser desfeito e o delator perder os benefícios.

Compromissos semelhantes têm os agentes envolvidos na apuração e quem supervisiona o processo. As autoridades não podem escolher a linha a ser narrada pelo delator nem dar maior ou menor importância às afirmações conforme a pessoa ou o grupo dedurado.

Relator do caso no STF, o ministro André Mendonça autorizou a transferência de Vorcaro para a carceragem da superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, decisão considerada o passo preparatório para o processo de delação. A postura da PF e da PGR, portanto, também deve ser acompanhada, assim como a condução do caso por Mendonça.

Espera-se do ministro consciência de sua missão institucional. Afinal, sabe-se que seus colegas de Corte Dias Toffoli e Alexandre de Moraes ainda têm negócios e vínculos mal-explicados com o Master e o próprio banqueiro. A delação de Vorcaro, se confirmada, deve jogar luz sobre tudo e sobre todos, do Congresso, do Executivo, do Judiciário e do mundo empresarial, por mais poderosos que sejam os envolvidos.















