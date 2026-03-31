Consenso para reduzir a pressão sobre o preço do diesel

O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros Estados a anunciar a adesão à proposta federal de criar uma subvenção de R$ 1,20 por litro de óleo diesel importado. Segundo o Ministério da Fazenda, a unanimidade entre os governadores já estaria próxima. A medida não garante preços mais módicos nas bombas nem afasta qualquer risco de desabastecimento no futuro próximo, diante da imprevisibilidade do conflito no Oriente Médio. Mas pode ao menos contribuir para evitar uma pressão ainda maior nos valores cobrados dos consumidores finais e para acalmar o mercado diante da incerteza quanto à oferta interna do combustível.

Subvenção à importação de diesel é tentativa de viabilizar importações e evitar o desabastecimento, o pior dos mundos

O Brasil não está sozinho no esforço para evitar que a escalada das cotações internacionais do petróleo e do óleo diesel seja repassada integralmente aos usuários. O jornal Valor Econômico listou na segunda-feira 42 países que lançaram mão de providências como subsídios e redução de impostos, além de alternativas mais drásticas, como a imposição de preço máximo. O empenho é por mitigar o impacto inflacionário que vem a reboque da alta dos combustíveis.

A maior parte dos Estados já aderiu voluntariamente à proposta federal. O acerto é de que a fatura da subvenção, cerca de R$ 3,2 bilhões durante os dois meses em que valerá, será dividida entre a União e os Estados. Há custo fiscal, mas sabe-se que, como o Brasil é exportador líquido de petróleo, a alta da commodity também eleva a arrecadação.

É relevante que seja construído o consenso em torno da iniciativa, sem uma medida forçada de cima para baixo por Brasília, como quatro anos atrás, quando o país enfrentava os efeitos da guerra na Ucrânia no mercado de combustíveis. Ter prazo definido também é importante, para não desorganizar demais as finanças estaduais. A concordância entre o governo federal e Estados administrados por diferentes partidos demonstra maturidade política e sensibilidade na busca conjunta por uma alternativa que ao menos atenue os efeitos econômicos da guerra. O entendimento federativo pode fazer ainda com que o assunto tenha menores possibilidades de exploração eleitoreira.

Mesmo autossuficiente em petróleo, o Brasil importa parte do diesel que consome – entre 20% e 30%, conforme diferentes estimativas. Ocorre que, enquanto as cotações internacionais estão nas alturas, a Petrobras, detentora de grande parte do mercado, evita acompanhar os movimentos mais bruscos de preços e pratica hoje, nas refinarias, valores bem abaixo da paridade com o Exterior. Conforme a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem no diesel chegava ontem a 73%. Essa diferença inibe a compra no Exterior, sob pena de gerar prejuízo, mas cria o temor de escassez. Mantido o cenário atual, será inevitável a estatal fazer novo reajuste em breve.

Em meados de março, o governo federal anunciou a isenção de PIS/Cofins para a importação e a comercialização de diesel e mais uma subvenção de R$ 0,32 por litro para quem compra do Exterior ou produz no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a Petrobras elevou em 11,6% o preço nas refinarias. A nova subvenção é uma tentativa de viabilizar importações e evitar o desabastecimento, o pior dos mundos. Trata-se de mais um paliativo, mas neste momento é uma excepcionalidade justificada.































