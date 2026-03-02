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 Conflito no Oriente Médio gera múltiplos riscos

No tiroteio retórico, o Irã garantiu estar preparado para um confronto demorado e Trump não descartou enviar tropas

Zero Hora

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