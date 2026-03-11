As facções e a soberania nacional

É legítima a preocupação do governo brasileiro com a possibilidade de a gestão de Donald Trump classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, já que a medida poderia ser utilizada para justificar uma ação militar em solo nacional. Mas, se deseja evitar a intromissão de uma potência estrangeira sob a bandeira da defesa da soberania, o Planalto precisa reconhecer que a dimensão adquirida pelo crime organizado representa uma ameaça a essa mesma soberania e deve demonstrar, na prática, que é capaz de anular a influência nefasta das facções sobre a sociedade e as instituições.

Não há dúvida de que o combate aos sindicatos de delinquentes é uma tarefa conjunta de diferentes poderes e esferas de governo. A dispersão desses grupos, porém, exige uma articulação federal capaz de cruzar informações de inteligência de diferentes Estados, barrar a entrada de armamento ilegal pelas fronteiras e estrangular o fluxo financeiro bilionário que irriga as corporações de foras da lei.

A recente aprovação do PL Antifacção é outro indicativo de que o problema se tornou grande demais para continuar sendo ignorado pelo Congresso

O país começou a demonstrar sinais de reação frente ao cerco da bandidagem organizada, ainda que de forma tardia e parcial. No ano passado, uma megaoperação da Polícia Federal com a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo adulteração de combustíveis. O dinheiro sujo era investido, em parte, em fintechs sediadas na renomada Faria Lima. A recente aprovação do PL Antifacção é outro indicativo de que o problema se tornou grande demais para continuar sendo ignorado pelo Congresso. Apesar da aprovação do texto que aumenta as penas de prisão por meio de um acordo entre governo e oposicionistas, a redação final mostra que ainda falta coordenação política para se montar uma contraofensiva mais robusta. A proposta de taxar as bets, que geraria um recurso estimado em até R$ 30 bilhões para compor o Fundo Nacional de Segurança Pública, acabou excluída da versão final. A promessa é de que o tema será tratado em um projeto à parte.

Diante da inércia que vigorou durante muito tempo no país diante do crescimento vertiginoso das facções, representantes desses grupos cooptaram integrantes até entre as forças da lei que deveriam reprimi-los. Nos últimos dias, operações da Polícia Federal desmantelaram uma rede de policiais no Rio de Janeiro que fornecia suporte a traficantes e milicianos em vez de colocá-los atrás das grades. Os tentáculos do crime invadiram ainda os gabinetes políticos — como sugere o indiciamento do presidente afastado da Assembleia Legislativa fluminense, Rodrigo Bacellar, pelas mesmas suspeitas.