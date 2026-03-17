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Aposentadoria não é punição

A sanção máxima, no entendimento do ministro Dino, deveria ser a perda do cargo, o que parece ser o mais coerente

Zero Hora

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