Aposentadoria não é punição

Vai na direção correta a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, ao analisar o caso de um juiz de Mangaratiba (RJ), de indicar que a penalização administrativa máxima para magistrados que cometem irregularidades graves no exercício do cargo não pode ser a aposentadoria compulsória, com a manutenção dos vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. É uma distorção que há muito exige correção.

A situação específica analisada envolvia lentidão deliberada em processos para beneficiar grupos políticos e atuação para favorecer milicianos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos últimos 20 anos 126 magistrados foram sancionados com a aposentadoria compulsória por desvios como venda de sentenças, assédio sexual e decisões que interessavam de familiares a facções criminosas.

Nota-se que não são deslizes menores, mas condutas intoleráveis, ainda mais para quem exerce a função primordial de fazer justiça. A inatividade forçada prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), no entanto, mais parece uma regalia do que uma penalidade. O infrator, afinal, continua a receber do erário, sem precisar trabalhar.

O alinhamento entre Congresso e os órgãos de Justiça seria desejável para robustecer essa mudança

A decisão monocrática de Dino, porém, não encerra a questão. Entre integrantes do CNJ, advogados e professores de direito consultados por veículos de imprensa surgem diferentes interpretações sobre como a decisão repercutirá na prática. Mas são majoritárias as opiniões de que, por enquanto, o entendimento é válido apenas para o caso específico, sem uma repercussão ampla de imediato.

Há quem conclua que será necessário o plenário do STF se manifestar. Também existe a compreensão de que a decisão já abre caminho para que outros órgãos do Judiciário apliquem o entendimento ou permite que o CNJ mude a resolução sobre as penalidades aplicáveis. As diferentes leituras sobre a canetada do ministro indicam que essa mudança de regras ainda precisa de contornos mais sólidos, até para evitar brechas que beneficiem quem comete as irregularidades. Um ponto moralmente falho da decisão é não valer para o STF.

No entendimento de Dino, a aposentadoria é um benefício de natureza previdenciária. Portanto, conflitante com o conceito de punição. Além disso, deixou de existir como possibilidade com a reforma da Previdência, em 2019. A sanção máxima, no entendimento do ministro, deveria ser a perda do cargo. Parece o mais coerente, até por ser o paradigma no serviço público.

Convém pontuar que o assunto está na pauta legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vota nesta quarta-feira (18) uma PEC proposta pelo próprio Dino, no período que exerceu o mandato na Casa, com teor semelhante. Ou seja, o ministro atropelou o senador. Não é descabido conjecturar que, em meio à crise reputacional que atinge o Supremo, matérias de apelo popular sejam pinçadas como estratégia de amenizar desgastes dos membros da Corte. O tema da penalização, de qualquer forma, merece um novo entendimento. O alinhamento entre Congresso e os órgãos de Justiça seria desejável para robustecer essa mudança, fazendo com que a punição administrativa máxima deixe de ter aparência de benefício.



