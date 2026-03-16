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Acordo UE-Mercosul mais perto de valer

É possível que, após mais de 25 anos de negociações cheias de impasses, as trocas comerciais com as novas regras já tenham início em maio

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