Opinião da RBS

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A prioridade é assegurar o abastecimento de diesel

Espera-se que, com incentivos financeirosà importação, a oferta do combustível caminhe para a normalização

Zero Hora

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