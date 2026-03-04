A engrenagem mafiosa montada por Vorcaro para corromper, espionar e ameaçar

São estarrecedoras as informações que lastrearam a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça de prender o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Sabe-se agora que o banqueiro montou uma engrenagem mafiosa infiltrada em instituições do Estado brasileiro não só para perpetrar fraudes financeiras, mas também para monitorar ilegalmente e intimidar quem ameaçasse seus interesses escusos, inclusive na imprensa.

A estratégia de atemorizar incluía praticar violência física. O colunista do jornal O Globo Lauro Jardim era um alvo. Em uma troca de mensagens recuperada do celular do empresário pela Polícia Federal (PF), Vorcaro expõe a sua pretensão a Luiz Phillipi Mourão, apelidado sugestivamente de Sicário, sinônimo de assassino de aluguel: "Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto". Mourão foi preso e, depois, sob custódia da PF, teria tentado se matar. Socorrido, foi levado ao hospital e passava pelo protocolo para verificar morte cerebral.

A liberdade de imprensa, que o banqueiro queria agredir, é alicerce de sociedades democráticas

Mesmo sob medidas cautelares, após ser preso e solto no ano passado, Vorcaro continuava a delinquir e a obstruir a Justiça. Era incontornável a sua detenção, determinada de maneira correta e oportuna pelo novo relator do caso no STF, substituto do ministro Dias Toffoli, de relações mal explicadas com o próprio banqueiro.

A liberdade de imprensa, que Vorcaro queria agredir, é alicerce de sociedades democráticas, onde não pode ser tolerado que jornalistas sofram tentativas de silenciamento. Cercear o exercício do jornalismo com ameaças à integridade física é ainda mais grave. Liberdade de expressão e de imprensa são direitos a serviço dos cidadãos. O escrutínio do poder público e econômico é princípio basilar do Estado democrático de direito. Espera-se que a PF apure de forma consistente os crimes cometidos por Vorcaro, comparsas e capangas, bem como descortine toda a rede de influência que estes construíram nos três poderes da República. E que, ao fim, a Justiça cumpra o dever de impor penas pedagógicas aos líderes e demais envolvidos no esquema de falcatruas do Master e seus desdobramentos.

As investigações mostram um Vorcaro irresignado na busca pela impunidade e ousado para corromper. Seu cunhado e braço direito, Fabiano Zettel, também foi preso, acusado de ser operador de pagamentos suspeitos e de contratos simulados nas fraudes do Master, liquidado no ano passado pelo Banco Central (BC). Mourão, ou Sicário, era apontado como o chefe de uma milícia privada batizada de A Turma, que bisbilhotava e coagia antagonistas, autoridades e jornalistas. Outro detido é Marilson Roseno da Silva, integrante do grupo de Sicário. Tinha o papel de levantar informações sigilosas e vigiar alvos de Vorcaro.

Impressiona a audácia do sistema arquitetado pelo banqueiro. Descobriu-se que a organização criminosa acessava sistemas restritos da PF, do Ministério Público Federal (MPF), da Interpol e até do FBI. Foi revelado ainda que dois servidores em postos relevantes do BC vazavam informações a Vorcaro e eram instruídos por ele. O que veio a público nesta quarta-feira reforça a percepção de que o país está diante de um dos maiores escândalos de sua história, já pródiga de casos de corrupção. E reforça a convicção de que o exposto torna ainda mais trabalhoso urdir um acordão que poupe os figurões envolvidos.



