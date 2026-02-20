Uma derrota e um limite para Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu nesta sexta-feira (20) o maior revés de seu segundo mandato e ao mesmo tempo recebeu um aviso de que não pode tudo. A Suprema Corte norte-americana concluiu, por seis votos a três, que são ilegais as chamadas tarifas comerciais recíprocas impostas pelo republicano para as compras de bens de outros países. Trata-se de uma decisão alentadora para o comércio global, para o Brasil e em especial para o Rio Grande do Sul, um dos Estados mais penalizados pela medida unilateral da Casa Branca de sobretaxar o país em até 50%.

Trata-se de uma decisão alentadora para o comércio global, para o Brasil e em especial para o Rio Grande do Sul

Para elevar as barreiras às importações, Trump recorreu a uma lei de 1977 que deveria ser utilizada apenas em situações de emergência nacional, e acabou deturpada para levar adiante a guerra comercial deflagrada no fatídico Dia da Libertação, em 2 de abril do ano passado. A mais alta instância do Judiciário dos EUA entendeu que o presidente extrapolou os poderes do cargo e lembrou que essa atribuição seria do Congresso. Há ainda o risco de o governo ter de devolver o que recolheu em taxas adicionais, uma fatura calculada em US$ 175 bilhões.

Tratando-se de Trump, seria ingênuo esperar resignação. Meses atrás, comentando a hipótese de derrota na Suprema Corte, citou um plano B. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, já havia afirmado que outras justificativas legais poderiam ser invocadas. Poucas horas depois da decisão da Corte, o presidente dos EUA anunciou que empregará outro dispositivo para impor uma nova taxa global de 10%. A plena normalidade, portanto, ainda está longe de ter sido restabelecida.

A derrubada do tarifaço vem acompanhada de dados que mostram o fracasso quanto aos objetivos da política de encarecer as importações para favorecer a produção local, também atraindo empresas para o solo norte-americano. O próprio governo dos EUA divulgou na quinta-feira as estatísticas do comércio com outros países. Em 2025, o déficit nas transações de bens, alvo da Casa Branca, cresceu e chegou ao patamar recorde de US$ 1,24 bilhão.

A afirmação recorrente de Trump de que as tarifas enriqueceriam os EUA, por serem pagas pelos exportadores, tampouco se confirmou. Estudo do Federal Reserve (FED) de Nova York publicado neste mês demonstrou que quase 90% da conta das compras mais caras de outros mercados foi paga, ao fim, pelos importadores e consumidores norte-americanos.

Ao anunciar as tarifas recíprocas, em abril, Trump aplicou alíquota de 10% sobre produtos brasileiros. Por motivações políticas, impôs 40% adicionais a partir de agosto, com uma carga total de 50%. Depois, listas de exceções excluíram uma série de itens, mas o Rio Grande do Sul, pelo perfil de sua pauta exportadora, ainda permanecia com a maior parte dos produtos sob oneração máxima, inviabilizando negócios. No acumulado de 2025, as vendas gaúchas para os EUA caíram 11%. Nos meses do tarifaço em vigor, a queda chegou a 37%.

A decisão tem a relevância de mostrar que a Suprema Corte dos EUA, a despeito da maioria conservadora, decide de forma independente e à luz das leis locais, impondo um freio ao empoderamento excessivo de Trump.







