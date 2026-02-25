Proteção de encostas também merece atenção no Rio Grande do Sul

O país acompanha angustiado o desastre climático na Zona da Mata de Minas Gerais. Chuva excessiva em áreas densamente povoadas e com muitos morros causou deslizamentos em série. Até o início da noite desta quarta-feira (25), estavam confirmadas 46 mortes nos municípios de Juiz de Fora e Ubá. Outras 21 pessoas seguiam desaparecidas, o que torna a tragédia potencialmente ainda pior.

O episódio de 2024 no RS se tornou marcante como enchente, mas dezenas perderam a vida por deslizamentos

O novo evento extremo que atinge o Brasil reacende a preocupação com as medidas de prevenção e de adaptação à nova realidade do clima, em especial a proteção de encostas e a estabilização de terrenos. O retorno do fenômeno El Niño nos próximos meses é fator de atenção no Estado. As maiores catástrofes do gênero da história do país, em quantidade de mortos, como a da região serrana fluminense, em 2011, a de Caraguatatuba (SP), em 1967, e a de Petrópolis (RJ), em 2022, foram causadas por deslizamentos e desmoronamentos após precipitações volumosas em áreas habitadas íngremes.

O episódio de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, com 185 vítimas fatais, se tornou marcante como enchente, mas deve ser lembrado que, na Serra e no Vale do Taquari, dezenas perderam a vida por deslizamentos. À época, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classificou o acontecimento como “o maior evento de movimentos de massa em magnitude já registrado no Brasil”. Foram 15.087 deslizamentos em 130 municípios. A concentração em áreas rurais evitou mais fatalidades. Mas várias estradas também foram interrompidas.

Esses dados evidenciam que, além de medidas para a proteção de cheias, a contenção de encostas em algumas regiões gaúchas deve ser prioritária. Outro levantamento do Cemaden conhecido em dezembro mapeou riscos geo-hidrológicos de todos os tipos em 1.942 municípios. Destes, 142 no RS. Em 44 dessas cidades gaúchas foi verificado o perigo de deslizamentos, em especial na Serra e nas regiões dos vales do Taquari, Sinos e Paranhana, mas também em Porto Alegre. Em Caxias do Sul, mais de 34 mil pessoas moram em áreas suscetíveis a deslizamentos, enxurradas e inundações. Na Capital, 10,7 mil.

Ainda em maio de 2024, o governo federal anunciou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) teria R$ 1,7 bilhão para prevenção a desastres naturais, notadamente contenção de encostas em áreas urbanas. Na oportunidade, garantiu que R$ 152 milhões seriam aplicados no RS. Porto Alegre e Santa Maria estariam entre os municípios contemplados. No ano passado, divulgou que uma nova rodada de seleção de projetos desembolsaria mais R$ 1,4 bilhão para o mesmo fim. Na lista de municípios estavam Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Encantado e Muçum. No plano que apresentou no final de 2025, com investimentos de R$ 7 bilhões, a prefeitura da Capital incluiu a contenção de encostas nos bairros Glória, Morro Santana, São José e Cascata.

Sabe-se agora que obras para este fim em Juiz de Fora estavam travadas pela burocracia. O exemplo mineiro e catástrofes anteriores mostram que é preciso acompanhar a evolução das iniciativas prometidas, verificar a assinatura efetiva dos contratos, a liberação dos recursos e o andamento das intervenções que protegem vidas e patrimônios e evitam que estradas sejam interrompidas.























