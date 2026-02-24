É alarmante o quadro da inadimplência entre os brasileiros

A saúde financeira dos brasileiros é aflitiva, em contraste com indicadores positivos, como a acomodação da inflação e o desemprego nas mínimas históricas. A quantidade de pessoas que não conseguem honrar seus compromissos em dia não para de crescer e chegou a um novo patamar recorde em janeiro, conforme o Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento realizado desde 2016. De acordo com a empresa, 49,66% da população adulta do país não teve capacidade de pagar as suas dúvidas no prazo. São 81,3 milhões de cidadãos nessa condição, número que sobe há 13 meses consecutivos.

O país só terá um custo de crédito civilizado quando a responsabilidade fiscal no âmbito federal for restabelecida

Não é difícil compreender como a bola de neve do endividamento e da inadimplência se avoluma. De um lado, a educação financeira dos brasileiros ainda deixa bastante a desejar. Um exemplo sempre apontado por especialistas é o fato de que uma parcela significativa de indivíduos, na prática, usa o limite do cartão de crédito como um complemento da renda e acaba gastando montantes acima dos ganhos. As apostas esportivas são outro ponto de preocupação. Existe ainda um estímulo oficial temerário pela tomada de empréstimos. É o caso do programa do governo federal de consignado para trabalhadores com carteira assinada. Pegar empréstimo sem planejamento ou sem compreender de forma adequada as condições de pagamento é meio caminho andado para o descontrole financeiro.

Não à toa, mais de um quarto da inadimplência, em janeiro, estava concentrada em dívidas em aberto com bancos e no cartão de crédito. Em segundo lugar aparecem contas como de água e luz. Este é um sinal alarmante por demonstrar que, para muitas famílias, o sufoco já impede o pagamento de faturas básicas.

O juro extorsivo praticado no país, fruto do desarranjo macroeconômico, é por certo fator determinante para o salto no número de brasileiros encalacrados. De janeiro de 2025 ao mês passado, a quantidade de inadimplentes cresceu em 6,7 milhões. É um contingente equivalente à população da cidade do Rio de Janeiro, a segunda com maior número de habitantes no Brasil. A taxa Selic, juro básico da economia, está em 15% ao ano, maior patamar desde 2016. O juro real, descontando-se a inflação, beira os exorbitantes 10%. Na ponta, o resultado é explosivo. O juro do crédito rotativo do cartão, por exemplo, está em quase 450% ao ano, mostra o acompanhamento mensal da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).

O custo proibitivo do dinheiro, aliás, não machuca apenas os cidadãos. A mesma Serasa apontou, no final de janeiro, que o montante de CNPJs inadimplentes no país também foi recorde em novembro do ano passado – 8,9 milhões de pessoas jurídicas não quitaram seus compromissos no prazo.

Na busca por tentar baixar os números do endividamento e da inadimplência, o governo federal lançou o programa Desenrola. Feirões de renegociação também são recorrentes. São iniciativas válidas, mas a escalada dos calotes mostra que restam insuficientes. Sem um juro em níveis aceitáveis, não haverá solução sustentável. Espera-se que a Selic comece a cair a partir de março. De qualquer forma, o país só terá um custo de crédito civilizado quando a responsabilidade fiscal no âmbito federal for restabelecida.



















