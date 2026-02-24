Opinião da RBS

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Editorial
Opinião

É alarmante o quadro da inadimplência entre os brasileiros

O juro extorsivo praticado no país, fruto do desarranjo macroeconômico, é por certo fator determinante para o salto no número de cidadãos encalacrados

Zero Hora

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