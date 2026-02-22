Contas dos Estados acendem alerta

Embora a situação fiscal do governo federal repercuta mais, a saúde financeira dos Estados merece preocupação. Diferentes levantamentos recentes mostram uma deterioração das contas dos entes subnacionais, junto com o receio de que o ano eleitoral, quando normalmente há mais ímpeto gastador dos Executivos, agrave o quadro. Espera-se responsabilidade dos gestores para evitar o risco de ser repetido o drama de um passado nem tão distante, quando algumas unidades da federação, como o Rio Grande do Sul, tinham dificuldade até para pagar salários.

O ano eleitoral é de maior tentação para gastar, mas é dever ser consequente e buscar a racionalização das despesas

Dados do Banco Central, publicados pelo jornal Folha de S. Paulo, apontam que os governos estaduais chegaram ao fim de 2025 com um superávit equivalente a apenas 0,04% do PIB. Foi o pior resultado desde 2014 e o quarto consecutivo de encolhimento do desempenho consolidado no azul. Por sua vez, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos Estados e do Distrito Federal indica que, no ano passado, as despesas subiram 5,7% acima da inflação, enquanto a arrecadação cresceu menos, 3,5%. A retração da receita é atribuída à desaceleração da economia nacional, com reflexo no ICMS. De acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), os investimentos apresentaram alta real de 11% e os desembolsos com pessoal subiram 3,2% acima da inflação. É uma trajetória que requer cuidado.

O jornal O Estado de S.Paulo trouxe reportagem mostrando que seis Estados e o Distrito Federal iniciaram 2026 com o caixa negativo. É como se estivessem no cheque especial. Ainda em meio ao esforço pela reconstrução pós-enchente de 2024, o Rio Grande do Sul é um deles, com R$ 756 milhões no vermelho. A lista de rombos é liderada de longe por Minas Gerais, com R$ 11,3 bilhões. As informações são do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), elaborado pelos próprios Executivos estaduais.

O quadro de piora da situação financeira, de qualquer forma, parece ser generalizado, mesmo entre quem se mantém no azul. A situação reforça o alerta para governadores. O ano eleitoral é de maior tentação para gastar, mas é dever ser consequente e buscar a racionalização das despesas. O RS ainda volta a pagar as parcelas da dívida com a União a partir de abril do próximo ano e, devido a acordos com o Ministério Público, passará a fazer mais desembolsos para a saúde e a educação.

Um alívio para os governadores é a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), voltado à renegociação das pendências com a União em condições bastante favoráveis. Para o RS, o cálculo é uma economia de R$ 42 bilhões em 30 anos. Especialistas, no entanto, advertem que, como uma das contrapartidas dos Estados é investir em áreas estratégicas, ao fim o acordo representaria mais gastos, no sentido contrário da austeridade, impactando as finanças ao longo do tempo. Uma das críticas aos Executivos locais é terem sido mais perdulários a partir das transferências extraordinárias recebidas ao longo da pandemia, que revigoraram as contas dos Estados. Para oferecer melhores serviços à população e avanços consistentes e duradouros em áreas prioritárias, é basilar perseguir um maior equilíbrio orçamentário. _











