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Contas dos Estados acendem alerta

No ano passado, as despesas subiram 5,7% acima da inflação, enquanto a arrecadação cresceu menos, 3,5%. 

Zero Hora

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