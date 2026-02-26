Caso Marielle expõe as relações entre políticos de má índole, policiais corruptos e milícias

Oito longos anos após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou por unanimidade, na quarta-feira, os apontados como mandantes do crime e outros envolvidos. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e seu irmão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, cassado em 2025, foram sentenciados a 76 anos e três meses de prisão. Ricardo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, pegou 18 anos por obstrução de Justiça e corrupção passiva. Os executores, Ronnie Lessa e Elcio Queiroz, receberam do tribunal do júri, em 2024, penas de 78 anos e 9 meses e 59 anos e 8 meses, respectivamente, reduzidas por acordo de delação premiada. Os dois são ex-PMs e eram ligados a milícias. Lessa era matador de aluguel afamado.

O quadro do Rio, exposto e relembrado agora com o julgamento desta semana, reforça a importância de atentar para a infiltração do crime organizado na política e nas instituições.

Embora existam outros condenados nesta semana e em 2024, a citação dos mandantes, dos executores e do responsável por embaralhar as investigações iniciadas logo após o crime é suficiente para iluminar o pano de fundo do caso. Ilustra a deterioração institucional do Rio pelas relações promíscuas entre políticos de má índole, policiais corruptos e as famigeradas milícias. É o exemplo rematado de como funciona uma das vertentes do crime organizado mais incrustadas no poder público no país. Os cinco exerciam ou tiveram em algum momento funções de servidores da sociedade. Mas usaram dessa tarefa para se locupletar ou nela se corromperam.

Os laços incestuosos que infestam os poderes e as diferentes estruturas do Estado no Rio não são novidade. Foram retratados inclusive em filmes e desnudados em minúcias na CPI das Milícias, concluída em 2008, na Assembleia Legislativa fluminense. A investigação, à época, deslindou as estratégias mafiosas de busca de apoio político e de domínio eleitoral de regiões, a utilização do poder econômico, a extorsão, o uso da violência, a exploração de negócios e a mimetização nos aparatos estatais. Ao que parece, nada mudou muito.

Marielle foi executada porque atrapalhava os interesses do clã Brazão com a grilagem de terras na zona oeste da capital. Mas a investigação só andou após a entrada da Polícia Federal (PF) no caso, em 2023. O fato de os envolvidos no crime terem sido levados ao banco dos réus é uma vitória contra a impunidade em um caso rumoroso, de grande repercussão inclusive internacional. Idealmente, seria o exemplar marco de uma virada na uma trajetória de degradação institucional do segundo Estado mais importante do Brasil.

Mas basta acompanhar o noticiário para concluir que, a despeito de eventualmente implicados com o crime organizado serem desmascarados, o estágio de degradação alcançou tamanho patamar que passar a limpo as estruturas de poder do Rio seria uma tarefa hercúlea. Por diferentes motivos, todos os ex-governadores vivos foram presos ou afastados. O então presidente da Assembleia, Rodrigo Bacellar, foi preso em dezembro pela PF. Ele teria vazado informações sigilosas para envolvidos com o Comando Vermelho. O caso do Rio, exposto e relembrado agora com o julgamento desta semana, reforça a importância de atentar para a infiltração do crime organizado na política e nas instituições.



























