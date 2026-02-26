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Editorial
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Caso Marielle expõe as relações entre políticos de má índole, policiais corruptos e milícias

É o exemplo rematado de como funciona uma das vertentes do crime organizado mais incrustadas no poder público no país

Zero Hora

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