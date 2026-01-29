Opinião da RBS

Opinião da RBS

Editoriais do Grupo RBS.

Editorial
Opinião

Alívio bem-vindo no juro finalmente se aproxima

Aguarda-se que não surjam surpresas desagradáveis no horizonte e o Copom possa materializar a indicação, com um corte de 0,25 ou 0,5 ponto percentual na reunião de março

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS