Um olhar especial para a alfabetização das crianças gaúchas

A possibilidade de o Rio Grande do Sul voltar a ser uma das unidades da federação que mais se desenvolvem em termos econômicos e sociais passa por uma reviravolta na educação. Em especial no ensino público, onde estão as maiores deficiências. Também por ser a rede que atende a ampla maioria das crianças e dos adolescentes gaúchos. A base para uma trajetória escolar sólida é aprender a ler e a escrever desde os primeiros anos nas salas de aula. Eis uma preocupação que não deve ser apenas dos gestores da área do Estado e dos municípios, mas de toda a coletividade. A educação é determinante para ampliar a capacidade de uma sociedade progredir e gerar bem-estar aos seus membros.

Não conseguir ler e escrever de maneira adequada fatalmente repercute de forma negativa em outras disciplinas no futuro

É fundamental acompanhar os dados sobre a alfabetização na idade certa e cobrar ações efetivas, que melhorem de fato o desempenho do Estado. O Rio Grande do Sul regrediu com a enchente do ano passado, quando uma grande quantidade de escolas ficou com portas fechadas. O último levantamento do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), mostrou um cenário que exige atenção. Das crianças que chegaram, em 2024, ao fim do 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública gaúcha, 55,2% – mais da metade, portanto – não foram consideradas alfabetizadas. Um ano antes, o percentual era de 36,6%. O próprio MEC entende que os números pioraram pelo efeito da cheia histórica.

Reportagem de Sofia Lungui publicada na edição de ontem de Zero Hora tenta mostrar as ações do Palácio Piratini e de municípios para os estudantes gaúchos recuperarem o terreno perdido. O desempenho de 2024, afinal, colocou o Estado entre as piores posições do país e fez o Rio Grande do Sul ser a única unidade da federação fora do Norte e do Nordeste a merecer uma atenção especial do MEC.

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) reafirma que a meta é chegar ao final de 2026 com 70% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental alfabetizados, conforme os objetivos traçados pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, política que prevê a colaboração entre os entes federativos para atingir o percentual de 80% até 2030. Para isso, conta com o programa Alfabetiza Tchê, lançado em março do ano passado, e também com uma mentoria direcionada a cidades específicas, escolhidas a partir dos resultados do próprio ICA. As análises também são feitas por meio do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (Saers) e da Avaliação de Fluência Leitora.

Também é essencial a continuidade do acompanhamento das crianças que estavam em idade de alfabetização no ano passado. Elas precisam dessa atenção tanto para recuperar a defasagem, como para serem auxiliadas para não terem maiores dificuldades na assimilação dos conteúdos dos próximos anos. Não conseguir ler e escrever de maneira adequada fatalmente repercute de forma negativa em outras disciplinas no futuro, inclusive matemática. É um problema que, no limite, leva a desmotivação, reprovação e evasão escolar. É recomendável ainda um olhar atento para as escolas localizadas em áreas de risco climático, para que um novo evento extremo não volte a causar os mesmos efeitos observados em 2024.