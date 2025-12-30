Um ano com o potencial de sinalizar como serão os próximos

O Brasil e o Rio Grande do Sul têm à frente um ano de singular relevância. Não é modesto o inventário de desafios em nível nacional e local que se apresentarão ao longo de 2026. Estarão em teste a responsabilidade das lideranças políticas, o compromisso dos gestores públicos com a coletividade e o desenvolvimento sustentável, a compreensão das instituições sobre seu papel e o próprio grau de amadurecimento da sociedade brasileira.

À luz dos acontecimentos dos últimos anos, a disputa pelo Congresso ganha importância inaudita

Apenas o fato de ser um ano de eleições gerais, em uma era de grande cisão social, disputas políticas cruentas e crises constantes entre os poderes, já demonstra o peso que 2026 terá para delinear o futuro próximo. Chega a hora de o país ter um debate eleitoral construtivo, em torno de soluções estruturais, e menos centrado na rinha ideológica, o que hoje é dificultado pela radicalização da política e de parcela expressiva dos cidadãos.

Para uma disputa em termos mais elevados, seria essencial ter alternativas de candidaturas à direita compromissadas com a democracia e as instituições e uma esquerda que se apresentasse mais arejada, livre de dogmas da época da Guerra Fria e verdadeiramente preocupada com a responsabilidade fiscal. Além de opções ao centro com consistência programática, que conseguissem engajamento às suas ideias, tornando-se opção competitiva. Não basta a população expressar em pesquisas de opinião cansaço com a polarização destrutiva. Falta materializar essa exaustão na urna.

À luz dos acontecimentos dos últimos anos, a disputa pelo Congresso ganha importância inaudita. Câmara e Senado têm demonstrado maior interesse em legislar em causa própria e abocanhar fatias cada vez maiores do orçamento da União do que em formular leis que modernizem o país. Eleitores deveriam se dedicar a conhecer os candidatos, suas trajetórias e propostas e refletir se não seria hora de uma renovação substancial nas duas Casas.

Seguindo em Brasília, é justificado o temor de que, diante de um pleito apertado, o governo Lula 3 meta o pé no acelerador dos gastos, deteriorando ainda mais as finanças do país. Uma gestão responsável deve compreender que a sustentabilidade orçamentária de um país é mais relevante do que uma eleição. Outra agenda que merece prosperar é a da criação de código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ajudaria a Corte a recuperar a respeitabilidade, abalada pelo comportamento de parte de seus membros.

No Rio Grande do Sul, os desafios são outros, mas igualmente decisivos. Aguardam-se avanços robustos nos projetos de resiliência climática. As estatísticas da segurança pública melhoram, mas o combate aos feminicídios não produz os resultados desejados. Na saúde, se exige preparação adequada da rede, em especial para a chegada dos meses mais frios e com maior circulação de vírus de doenças respiratórias. Não é admissível que o quadro de 2025 de emergências e hospitais superlotados se repita. A educação mereceu um grande número de anúncios de programas nos últimos anos. Chega o momento de os indicadores começarem a demonstrar progressos na aprendizagem. Caso isso se confirme de forma consistente, 2026 também pode marcar o início de uma virada significativa nas perspectivas do Rio Grande do Sul.