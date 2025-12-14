Setores que seguem afetados pelo tarifaço precisam de mais apoio

Desde que o governo americano anunciou o recuo parcial da sobretaxa de 40% imposta ao Brasil, em novembro, arrefeceu a sensação de urgência na oferta de socorro aos setores ainda afetados pelo tarifaço aplicado de forma injustificada. Para segmentos vitais da economia gaúcha, porém, a emergência prossegue. Como a pauta de exportações do Rio Grande do Sul foi pouco beneficiada pela poda setorial aplicada pela Casa Branca às tarifas, concentrada em itens como carne, café e frutas, é forçoso ampliar o auxílio oficial anunciado até o momento para o Estado e reforçar a negociação bilateral por uma solução definitiva – a recente exclusão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky sinaliza um momento favorável para avanços diplomáticos.

Conforme relatado na coluna GPS da Economia de Zero Hora na semana passada, os gaúchos contam com R$ 2 bilhões em crédito aprovado para empresas atingidas pela barreira comercial erguida por Donald Trump – R$ 1,3 bilhão faz parte da linha Giro Diversificação, voltada à busca de outros mercados, e os R$ 700 milhões restantes correspondem à linha Capital de Giro, destinada a despesas gerais. É um esforço meritório de compensar os prejuízos por meio de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vinculados ao plano Brasil Soberano, do governo federal. Mas é necessário apoio extra para contrabalançar as perdas de setores excluídos até o momento da trégua tarifária como calçados, tabaco, máquinas, couro e madeiras.

Por isso, justifica-se a cobrança de entidades empresariais de que a União reedite a medida provisória, recentemente vencida, que garante socorro financeiro e amplie sua abrangência para contemplar um número maior de empreendimentos. Seria adequada a inclusão de novas ações como a preferência em compras governamentais e o financiamento de exportações. De acordo com depoimento do presidente do Sindimadeira-RS, Leonardo de Zorzi, há a percepção de um cenário atual de “conformismo” e “esquecimento” por parte das autoridades em relação aos segmentos que seguem submetidos ao pesado jugo do tarifaço.

É preciso reverter essa sensação por meio de mais medidas de apoio enquanto prosseguem as negociações entre os países com o objetivo de normalizar as relações comerciais. O fim das restrições financeiras e migratórias a Moraes sugere a continuidade do distensionamento nas relações entre Trump e Lula. Isso pode ajudar a impedir prejuízos bilionários previstos para o ano que vem. De acordo com estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), as sobretaxas remanescentes podem resultar em perdas de US$ 905 milhões para os gaúchos em 2026 devido ao declínio nas exportações – o equivalente a quase R$ 5 bilhões.

Como um dos Estados brasileiros mais duramente atingidos pela atual política tarifária dos Estados Unidos, por conta da composição específica de sua matriz econômica, o Rio Grande do Sul precisa estar entre as prioridades do governo federal.















