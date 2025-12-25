Pronunciamento de Lula apresenta um país que destoa do Brasil real

O viés visivelmente eleitoreiro do pronunciamento feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de Natal foi tão marcante que até mesmo avanços de seu governo neste terceiro mandato ficaram um tanto ofuscados.

É inegável que o país evoluiu algumas casas no tabuleiro da desigualdade social, graças, principalmente, à manutenção da estabilidade econômica e aos programas de distribuição de renda. O chamado “pleno emprego”, a saída de um contingente significativo de brasileiros da indigência alimentar e a retomada de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) comprovam na prática tais avanços. Mas o discurso presidencial, ligeiramente ufanista, omitiu ou apenas tocou de leve em aspectos importantes da vida nacional que continuam irresolvidos, desafiando os governantes e infligindo preocupação à sociedade — entre os quais, os gastos públicos descontrolados, a corrupção persistente, a expansão da criminalidade, a política externa incoerente e os entraves históricos ao crescimento da economia.

Além disso, a fala de seis minutos em horário nobre incluiu distorções indisfarçáveis e propostas habilidosamente formatadas para o ano eleitoral.

Vamos aos exemplos: não é verdade que a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, foi um sucesso como disse o presidente. Pelo contrário, a ausência dos Estados Unidos, a falta de acordo sobre o fim dos combustíveis fósseis, a dificuldade na elaboração de uma estratégia global e efetiva de combate ao desmatamento e as dúvidas não elucidadas sobre o financiamento dessas ações comprovam que a conferência deixou muito a desejar. Também entra no rol dos exageros a afirmação de que o tarifaço está resolvido. Se é verdade que a diplomacia brasileira fez um bom trabalho, incluindo-se aí o diálogo entre os presidentes e a redução de tributos a níveis suportáveis para alguns produtos nacionais, também caberia lembrar que o Brasil continua pagando tarifas elevadas e que alguns setores podem ser inviabilizados pela taxação injusta.

É preocupante constatar que o presidente elege entre suas prioridades para o próximo ano a redução da jornada de trabalho, demanda de sua base eleitoral

Infelizmente para os brasileiros, a corrupção e a violência continuam inabaláveis. Apesar de algumas ações pontuais — e dignas de reconhecimento — da Polícia Federal no combate ao crime organizado e a falcatruas no âmbito da administração pública, o país não consegue erradicar a cultura da desonestidade, pela qual dirigentes políticos se sentem no direito de se apropriar do orçamento da União, estatais e autarquias gastam demasiado e acumulam déficits e dívidas, autoridades públicas agem em causa própria e, em muitos casos, usam seus cargos para beneficiar parentes e amigos.