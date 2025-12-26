Práticas internacionais aplicáveis ao combate à violência de gênero no Brasil

Antes mesmo das celebrações de virada do ano, ocasião em que excessos etílicos em festas familiares costumam potencializar casos de violência de gênero, 2025 já ostenta uma marca vergonhosa para o país e para os brasileiros: é o ano com o maior número de feminicídios desde a tipificação do crime em 2015, superando os 1.459 registros oficiais do período anterior. Só entre janeiro e outubro, o Laboratório de Estudos de Feminicídios (Lesfem) da Universidade Estadual de Londrina registrou 5.582 episódios de tentativa ou consumação dessa brutalidade torpe e covarde contra as mulheres. É tamanha a incidência de agressões desse tipo que o próprio presidente da República, em seu pronunciamento de Natal, assumiu o compromisso de liderar um esforço nacional para combatê-las, envolvendo ministérios, instituições e toda a sociedade.

Os próprios policiais costumam argumentar que são crimes difíceis de prevenir porque comumente ocorrem em ambientes privados, na maioria das vezes na intimidade do lar

É preciso mesmo o envolvimento de todos, pois a violência de gênero não é apenas caso de polícia. Os próprios policiais costumam argumentar que são crimes difíceis de prevenir porque comumente ocorrem em ambientes privados, na maioria das vezes na intimidade do lar. Por isso, como comprovam países com estratégias bem-sucedidas no enfrentamento dessa deformidade social, a eficácia no ataque ao problema depende de uma combinação de ações em diversas frentes, incluindo educação de crianças (meninos, especialmente), empoderamento das mulheres, engajamento de homens como aliados, políticas públicas de repressão, aplicação das leis, acesso à Justiça e apoio psicológico, além de uma transformação cultural profunda, sustentada por campanhas de conscientização e restrições à linguagem e aos comportamentos machistas.

Como se faz isso? — é o que perguntam todas as pessoas e organizações desejosas de contribuir para a solução do problema. Vêm das nações nórdicas e até de alguns países latinos, como a Espanha e o Chile, exemplos merecedores de atenção.

A Islândia, que lidera o Índice Global de Desigualdade de Gênero do Fórum Econômico Mundial, desenvolve políticas de licença parental e educação progressistas centradas na reversão de estereótipos de gênero e na busca de igualdade entre homens e mulheres. Noruega, Finlândia e Suécia mantêm forte representação feminina na política e no mercado de trabalho, todos com leis eficazes de repressão à violência. A Espanha e o Chile destacam-se pela aplicação de legislações exemplares e eficientes no combate à violência doméstica.