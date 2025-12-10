Opinião da RBS

Editorial
O saldo da jornada tumultuada na Câmara dos Deputadas

É preciso esclarecer quem, com o espírito antidemocrático de evitar o registro da remoção do deputado, determinou o desligamento do sinal da TV Câmara e mandou que a imprensa fosse retirada do plenário

