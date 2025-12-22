Fraude bilionária em hospitais expõe falhas na fiscalização pública

A partir de reportagem do jornalista Giovani Grizotti, da RBS TV, o programa Fantástico, da Rede Globo, divulgou na noite do último domingo mais um escândalo de desvio de recursos públicos da saúde no país, tendo como principal suspeito o líder de uma organização gaúcha responsável pela gestão de hospitais no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O Instituto Riograndense de Desenvolvimento Social Integrado (Irdesi) é apontado pela investigação policial como operador de um esquema de apropriação de recursos públicos destinados a unidades de saúde que operam com dificuldades por falta de estrutura e material básico. O mais chocante é que, de acordo com a apuração policial, os beneficiários da fraude vinham levando uma vida de ostentação, expondo nas redes sociais gastos com viagens internacionais e hotéis de luxo, supostamente pagos com o dinheiro subtraído dos contribuintes.

Como é possível que organizações fraudulentas vençam concorrências públicas e desviem recursos volumosos para o bolso de criminosos sem que os órgãos fiscalizadores detectem as irregularidades?

Quando explode um escândalo de corrupção desse porte — no caso, envolvendo licitações de serviços de saúde da Fundação de Proteção Especial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado —, uma pergunta logo se impõe: onde estão os mecanismos de controle? Como é possível que organizações fraudulentas, que nem sequer possuem estrutura para prestar os serviços pleiteados, vençam concorrências públicas e desviem recursos volumosos para o bolso de criminosos sem que os órgãos fiscalizadores detectem as irregularidades?

A Polícia Federal já cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em três Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e prendeu o empresário líder da organização. Ao mesmo tempo, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em bens pertencentes aos suspeitos. Mas os valores desviados atingem cifras bem mais elevadas, principalmente devido à expropriação continuada: desde 2022, segundo a investigação, a organização intermediária teria recebido cerca de R$ 340 milhões em verbas públicas, provenientes prioritariamente de contratos firmados em São Paulo.

Se é louvável o trabalho da Polícia Federal e o pronto apoio do Judiciário à investigação, não deixa de ser lamentável a leniência dos órgãos de controle interno e externo dos Estados e municípios vitimados pelas fraudes — especialmente prefeituras, Câmaras Municipais e Tribunais de Contas, que deveriam zelar pela lisura de contratações envolvendo verbas públicas e pela prestação dos serviços prometidos. Não se pode aceitar que uma operação tão primária de desvios, chancelada pelo exibicionismo escancarado de lideranças criminosas, perdure por tanto tempo sem que os gestores públicos percebam e tomem as devidas providências para interromper a roubalheira.