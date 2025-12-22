Opinião da RBS

Fraude bilionária em hospitais expõe falhas na fiscalização pública

Polícia Federal prendeu líder do grupo e bloqueou R$ 24 milhões em bens; suspeita envolve desvios de R$ 340 milhões.

