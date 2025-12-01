É preciso fechar o cerco ao negócio da sonegação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, finalmente designou no final da semana passada o relator para o projeto de lei do devedor contumaz. A legislação tem o objetivo de fechar o cerco contra empresas que fazem da sonegação o seu principal negócio. Não pagam impostos de forma repetida e deliberada e, quando a situação fica insustentável, fecham ou entram em recuperação judicial e os sócios, em seguida, abrem novas pessoas jurídicas para reincidir. Algumas dessas companhias são usadas pelo crime organizado para lavar dinheiro. É intrigante a demora do Congresso em votar essa legislação. Aguarda-se, agora, que a votação não seja protelada por razões mal explicadas.

Receita Federal estima que as empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia somam uma dívida de R$ 240 bilhões

O PL tramitava de forma sonolenta há oito anos no Senado. Despertou repentinamente no início de setembro, no calor da Operação Carbono Oculto, deflagrada no final de agosto pela Polícia Federal (PF). A ofensiva desnudou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com empresas e fundos com vínculos com o PCC. O texto chegou à Câmara e, no final de outubro, deputados aprovaram a urgência para a matéria. Com isso, poderia ir direto a plenário, sem passar por comissões.

Não deixou de ser estranho também que, após parecer que a matéria seria uma prioridade da Casa, continuou empurrada com a barriga. O relator foi anunciado apenas sob o impacto de uma nova operação policial, a Poço de Lobato, que mirou o Grupo Refit, do Rio, e o seu dono, o empresário Ricardo Magro. A Refit, que simulava ser uma refinaria, é para a Receita Federal o exemplo rematado da devedora contumaz. É acusada de fraudes que somam R$ 26 bilhões. Não por acaso, seu dono é conhecido pelas conexões políticas no Rio e em Brasília, tendo ligações com figuras influentes no Congresso e com presidentes de partidos. Pode ser coincidência, mas muitos desses nomes também surgiram nas investigações em torno do Banco Master, implicado em fraudes e liquidado há duas semanas pelo Banco Central.

A Receita Federal estima que as empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia de negócios somam uma dívida de R$ 240 bilhões. Estados e municípios também são lesados. Será salutar também para o país se ao longo das investigações sobre a Refit forem reveladas informações que permitam compreender melhor o jogo de influências que até aqui travava o PL do devedor contumaz no Congresso.