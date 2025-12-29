Opinião da RBS

Opinião da RBS

Editoriais do Grupo RBS.

Editorial
Opinião

Caso Master: autoridade do Banco Central deve ser preservada

Um BC enfraquecido a partir desse precedente veria feridos a sua autoridade e o seu papel de supervisor bancário orientado pela técnica e pela independência.

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS