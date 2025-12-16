Opinião da RBS

Atentado antissemita na Austrália evidencia a escalada da intolerância

O preconceito e o ódio contra judeus, pelo simples fato de serem judeus, voltaram a irromper paradoxalmente com força desde o ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023

