Apesar da polêmica, discussão e aprovação do PL da Dosimetria também indica um avanço para a sensatez

O Brasil precisa retomar o debate de temas mais importantes, deixando em segundo plano o radicalismo político  que entrava o seu desenvolvimento

