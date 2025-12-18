Apesar da polêmica, discussão e aprovação do PL da Dosimetria também indica um avanço para a sensatez

A aprovação pelo Senado do chamado Projeto da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos golpistas de 2023 sem abrir brechas para outros criminosos, contempla prioritariamente a parcela da população brasileira que considera as penalizações excessivas — mas a legislação aprovada ainda deve sofrer vetos presidenciais e, possivelmente, voltar ao Congresso para nova avaliação. De qualquer maneira, é positivo para o país que uma questão tão delicada esteja sendo debatida de forma republicana, nos respectivos fóruns institucionais e com ampla transparência, afastando de vez a proposta inaceitável de anistia geral para aqueles que atentaram contra a democracia. O Brasil precisa avançar para o debate de temas mais importantes, deixando em segundo plano o radicalismo político que entrava o seu desenvolvimento.

Embora o pano de fundo dessa discussão seja a disputa política pelo poder no país, acirrada pela proximidade do ano eleitoral, cabe reconhecer que o PL da Dosimetria surge como uma alternativa viável para a anistia e como um aceno para a pacificação de atritos, inclusive entre os poderes da República

O desejável, portanto, é que a decisão adotada pelo Congresso — por maioria inquestionável nas duas Casas Legislativas — continue seguindo os trâmites normais. Se o já anunciado veto presidencial abranger a totalidade do projeto, caberá ao próprio parlamento buscar a maioria regulamentar de deputados e senadores para promulgar a lei contra a vontade presidencial. Ainda assim, sua efetividade dependerá do exame de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que já está sendo demandado para isso por partidos políticos inconformados com a flexibilização das punições.

Embora o pano de fundo dessa discussão seja a disputa política pelo poder no país, acirrada pela proximidade do ano eleitoral, cabe reconhecer que o PL da Dosimetria surge como uma alternativa viável para a anistia e como um aceno para a pacificação de atritos, inclusive entre os poderes da República. De forma resumida, a proposta aprovada na Câmara e aperfeiçoada no Senado, com 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção, reduz a pena final de condenados por enquadramentos dentro do mesmo ato golpista, inclusive de processos já julgados ou pendentes — o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado pela investigação da Polícia Federal e pelo STF como líder da articulação criminosa. Na prática, a pena do ex-mandatário pode ser reduzida de 27 anos e três meses de prisão para 20 anos, o que abreviaria o período de regime fechado para dois anos e quatro meses.

Esse é o ponto mais polêmico, que divide a opinião pública, como bem demonstra a pesquisa divulgada na última quarta-feira pelo instituto Genial/Quaest. De acordo com o levantamento, 47% dos 2.004 brasileiros ouvidos se manifestaram contrários à redução da pena imposta pelo STF aos golpistas, mas 24% aprovam a flexibilização e outros 19% defendem uma diminuição ainda maior das punições. Apenas 10% não têm opinião formada sobre o assunto ou não quiseram responder sobre a questão.