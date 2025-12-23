Alexandre de Moraes deve explicações à sociedade brasileira

Reconhecido por parcela significativa de brasileiros como principal responsável pela defesa das instituições democráticas diante do ato golpista de 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está sendo duramente criticado por suposta interferência junto ao Banco Central (BC) para livrar o Banco Master da liquidação extrajudicial, decretada em novembro devido a irregularidades administrativas.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, Moraes teria procurado o BC com o propósito de pleitear autorização para que o Banco Regional de Brasília, um banco público, comprasse ativos da instituição falida. Para complicar ainda mais o constrangimento do magistrado, tornou-se público também que sua esposa, advogada reconhecida nos meios forenses, teria um contrato milionário com o Banco Master, exatamente para defender seus interesses junto a órgãos públicos como o próprio STF e o Banco Central. Configuraria, aí, um gritante conflito de interesses.

Nessa terça-feira, Moraes veio a público se defender. Divulgou uma nota afirmando que seus contatos com o presidente do BC, assim como com outros dirigentes do Banco do Brasil e do Banco Itaú, foram para tratar das sanções da Lei Magnitsky aplicadas pelo governo de Donald Trump e que deixaram o magistrado impossibilitado temporariamente de fazer movimentações bancárias, entre outras restrições. Há certa lógica na justificativa, mas o descuido com a transparência espontânea das reuniões e o silêncio do presidente do BC sobre o caso não afastam totalmente as suspeitas de comportamento indevido de Moraes.

A acusação de lobby indevido requer comprovação cabal da inocência do magistrado

Evidentemente, a suspeição sobre Alexandre de Moraes nesse episódio não invalida sua corajosa atuação na condenação dos criminosos que atentaram contra a democracia brasileira. Nem tampouco absolve os referidos condenados, cujas responsabilidades foram comprovadas pelas investigações policiais e chanceladas pelo colegiado da Suprema Corte depois de respeitados todos os ritos processuais, incluindo o amplo direito de defesa. Mas a acusação de lobby indevido requer comprovação cabal da inocência do magistrado. O rótulo de “herói da democracia”, atribuído a ele pelo jornal britânico Financial Times, não lhe dá direito de usar seu cargo e seu prestígio para atuar fora de suas atribuições, e muito menos para ajudar um banco falido de cujo proprietário é amigo e que conta com os serviços profissionais de sua esposa.