Alento para um projeto estratégico para o Rio Grande do Sul

É um alento não apenas para Rio Grande e para a Zona Sul a notícia do resultado do julgamento da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que envolve a controvérsia em torno do investimento de R$ 6 bilhões para erguer uma usina térmica a gás natural, um terminal de regaseificação e um píer para navios junto ao maior porto gaúcho. Ainda que a batalha judicial tenha novos capítulos, a decisão reforça os argumentos que tentam colocar a iniciativa em pé. O projeto é estratégico para o Estado, pelos múltiplos benefícios que promete, como elevar a segurança energética local e ampliar a oferta de gás natural.

Para Rio Grande e a Zona Sul, retorna a esperança de desenvolvimento que surgiu com o polo naval e em seguida naufragou

Por três votos a zero, a 3ª Turma do tribunal restabeleceu a outorga do empreendimento, que havia sido cassada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devido à falta de comprovação de capacidade financeira do controlador original do complexo e a consequente demora para que saísse do papel. A falta das licenças ambientais também eram um problema à época.

É dever reconhecer que a Aneel tinha as suas razões. Afinal, o projeto passou por um leilão de energia em 2014 e, por força de contrato, deveria estar concluído em 2019. Isso significa que, em seu planejamento para o setor, o país contava com o empreendimento. Os proprietários originais, entretanto, não conseguiram viabilizá-lo. Ocorre que, ainda na década passada, o grupo espanhol Cobra, corporação reconhecida, com atuação anterior no Brasil e financeiramente saudável, assumiu o projeto com um plano factível para retomá-lo. As contendas jurídicas, administrativas e políticas se arrastam desde então, mas a Aneel sempre se mostrou irredutível e não aceitou a transferência da outorga. As idas e vindas do empreendimento, aliás, remontam a 2008.

O complexo em Rio Grande é de importância estrutural para o Estado. A usina de 1,2 mil megawatts (MW) reforça a segurança energética do Rio Grande do Sul e aproxima os gaúchos um pouco mais da autossuficiência. Hoje, boa parte da energia consumida vem de outras regiões do país. Ao mesmo tempo, diversifica a oferta de gás natural. O Estado, atualmente, tem à disposição apenas o produto que chega por gasoduto da Bolívia. A oferta do insumo abre a possibilidade da instalação de novas planas industriais em Rio Grande e na região e mesmo para outros fins, como o uso residencial e automotivo.

É verdade que existem outros capítulos à frente que tornam o desfecho incerto. Um deles, que continua na alçada do TRF4, é a decisão se a outorga vai diretamente para o grupo Cobra ou se isso ainda teria de ser analisado pela agência reguladora. Mesmo assim, é inconteste que a notícia desta semana traz novo ânimo e amplia as chances de o projeto bilionário se viabilizar, após anos de esforços políticos, empresariais e jurídicos para reverter a cassação da outorga. Para Rio Grande e a Zona Sul, retorna a esperança de desenvolvimento que surgiu com o polo naval e em seguida naufragou. Para o Estado, um final feliz representaria mais um passo ao encontro da estratégia de diversificação da economia, essencial para a retomada do dinamismo.



