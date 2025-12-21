A asfixia financeira é uma estratégia eficiente no combate às organizações criminosas

Num momento da vida nacional em que a população brasileira reconhece a Polícia Federal como uma das instituições mais confiáveis do país, especialmente por suas ações eficientes no combate à corrupção, ao crime organizado e ao tráfico de drogas, é promissora para o Rio Grande do Sul a chegada de um novo superintendente com larga experiência nessas operações. O delegado Alessandro Maciel Lopes, que tomou posse na última sexta-feira no comando da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, traz no currículo uma atuação elogiada como coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da organização em Brasília.

Ao combater a lavagem de dinheiro e resgatar recursos, bens e propriedades acumulados ilegalmente, a PF reforça a confiança dos cidadãos no poder público e na própria imagem, além de reatualizar o antigo conceito de que o crime não compensa

Como ele mesmo afirmou aos repórteres de Zero Hora Adriana Irion e Humberto Trezzi, uma de suas prioridades será aplicar por aqui o modelo desenvolvido na capital federal para descapitalizar criminosos e recuperar os valores desviados. É uma estratégia bem-vinda. A asfixia financeira das organizações criminosas tem se mostrado eficiente para impedir que o domínio dos delinquentes se expanda por outros setores da sociedade e se torne quase incontrolável, como já ocorre em algumas unidades da federação. Ao combater a lavagem de dinheiro e resgatar recursos, bens e propriedades acumulados ilegalmente, a PF reforça a confiança dos cidadãos no poder público e na própria imagem, além de reatualizar o antigo conceito de que o crime não compensa.

Criminosos ricos e poderosos têm sido alvos frequentes da Polícia Federal, inclusive aqueles que se julgam protegidos por mandatos políticos ou por cargos no primeiro escalão da administração pública. Esse talvez seja um dos motivos pelos quais a corporação passou a desfrutar de tanto prestígio junto à opinião pública, superando inclusive as Forças Armadas nas pesquisas de confiabilidade, especialmente depois do envolvimento de militares com movimentos políticos e antidemocráticos nos últimos anos. De acordo com a última pesquisa do Índice de Confiança Social (ICS) dos institutos Ipsos-Ipec e Datafolha, somente o Corpo de Bombeiros e as igrejas superam a Polícia Federal entre as instituições mais bem avaliadas do país.

Ainda que não esteja livre de desvios internos, como ocorreu na véspera da última eleição presidencial com o envolvimento de agentes policiais e do próprio comando no bloqueio irregular de eleitores, a Polícia Federal costuma corrigir rapidamente suas próprias deformações. Tanto que logo recuperou a imagem de órgão de Estado e republicano, imune a ingerências políticas ou ideológicas e capaz de promover investigações cuidadosas, baseadas em fatos e geradoras de segurança jurídica.