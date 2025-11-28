Vacina do Butantan é esperança contra a dengue

É alentadora a notícia da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da primeira vacina contra a dengue de dose única no mundo. O imunizante chega no momento em que a doença deixa de ser uma ameaça sazonal e passa a ser um motivo de atenção ao longo de todo o ano no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, onde há não muitos anos era uma enfermidade com números insignificantes. Merece reconhecimento, ainda, o fato de ser um feito da ciência brasileira. É um produto nacional, desenvolvido pelo Instituto Butantan, em São Paulo, fruto de mais de uma década de pesquisas.

O fato de ser de dose única é visto como um fator a elevar a adesão ao imunizante

O país, assim, ganha uma arma com o potencial de fazer com que a dengue, em um futuro nem tão distante, deixe de ser um problema de saúde pública da gravidade que é atualmente. Basta lembrar que, em 2024, ano de recorde de casos e mortes, a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti contaminou 6,5 milhões de pessoas no Brasil e fez 6 mil vítimas fatais. No Estado, também com estatísticas nunca vistas, foram 281 mortes e 208 mil infectados no ano passado.

O fato de ser de dose única é visto como um fator a elevar a adesão à vacina. A única disponível na rede pública brasileira, a Qdenga, do laboratório japonês Takeda, tem oferta bastante limitada e um esquema de duas doses. Por enquanto, a procura do público-alvo, somente crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, é baixa. Quando o fármaco brasileiro for disponibilizado, portanto, será necessária uma ampla campanha de divulgação para informar a população e assegurar uma boa cobertura vacinal.

A Butantan-DV, de forma geral, se mostrou 74% eficaz. Para formas graves da doença, o percentual sobe para 91% e, contra hospitalizações e mortes, 100%. E beneficiará um público muito mais amplo. É indicada para pessoas de 12 a 59 anos. A partir de novos estudos, as faixas etárias serão ampliadas. A previsão do Ministério da Saúde é incluir a Butantan-DV no Plano Nacional de Imunizações (PNI) já no próximo ano, disponibilizada apenas pelo SUS. O instituto tem 1 milhão de doses em estoque e, graças a uma parceria com um laboratório chinês, o volume pode chegar a 30 milhões no segundo semestre de 2026, alcançando 65 milhões no ano seguinte. Outra vantagem é ter se mostrado segura tanto para quem já teve a doença como para quem nunca foi contaminado.

A Butantan-DV, portanto, traz novas perspectivas para controlar a transmissão da doença. Até agora, a principal estratégia de combate à dengue foi tentar deter a proliferação do Aedes aegypti. Apesar dos esforços dos governos, dos agentes de combate às endemias, dos agentes comunitários de saúde e da conscientização da população para eliminar criadouros do vetor, restou claro que toda a mobilização não foi suficiente. As mudanças climáticas são um fator dificultador. No RS, por exemplo, os prognósticos para as próximas décadas são de mais chuva e temperaturas em elevação, um ambiente ideal para a multiplicação do mosquito. A nova vacina traz esperanças de melhores resultados contra a dengue, mas deve ser combinada com as ações existentes até aqui de tentar evitar a proliferação do inseto, transmissor também de outras doenças, como a chikungunya, que neste ano causou as primeiras mortes no Estado.











































