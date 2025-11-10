Rio Grande do Sul sabe bem do que a COP30 trata

Duramente castigado pelos extremos do clima, o Rio Grande do Sul conta com uma representação robusta na COP30. Governo do Estado, prefeituras, cooperativas, empresas e sociedade civil estão em Belém (PA) para mostrar como os gaúchos reagem às consequências do aquecimento global, as iniciativas de adaptação à nova realidade, os avanços na transição energética, a redução de emissão de gases do efeito estufa e os desafios e oportunidades para o bioma Pampa.

Implementação é a palavra-chave da edição deste ano da conferência do clima da ONU. Ou seja, há especial preocupação em superar a fase de discussões e negociações para agir e evitar que a temperatura do planeta se eleve acima do limite de 1,5°C até o fim do século, como o estabelecido pelo Acordo de Paris. Localmente, o RS é uma das regiões do mundo que, já afetada de forma violenta pelos eventos climáticos intensos, foi forçada a se adiantar na fase de execução. Não há mais tempo para procrastinar ou, pior, desperdiçar esforços na discussão sobre se as mudanças climáticas são ou não um fato.

Um dos exemplos mais ilustrativos é a reconstrução da infraestrutura destruída pela enchente do ano passado, planejada para resistir a novos episódios de chuvaradas volumosas. Outro são as reformas dos sistemas de contenção de cheias em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Não por acaso o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estão no Pará. Há, ao mesmo tempo, mobilização para mostrar o RS como protagonista na transição energética, apresentando oportunidades de investimento.

Se na COP30 uma das principais pautas é redução da emissão de gases causadores do efeito estufa, merece registro o desempenho obtido pelo Estado. Entre 2021 e 2023, contabilizou redução líquida de liberações de 26,8%. Os dados, publicados no final de outubro, são de um inventário do governo gaúcho. Chama atenção o resultado da variável mudanças do uso da terra, com uma queda de 21,8% das emissões. É relacionada à manutenção ou recomposição de cobertura vegetal. Na área da agricultura, aliás, cooperativas do Estado vão apresentar cases como de manejo de solo, para garantir maior fertilidade e menor erosão, e o que torna áreas com videiras menos suscetíveis a impactos de chuva forte.

A COP30 é ainda uma chance para dar visibilidade ao Pampa, bioma onde predominam os campos, e não as florestas. Costuma causar maior comoção quando a supressão de vegetação original se dá pela derrubada de árvores, mas os ambientes campestres do Pampa também são ricos em fauna e flora e o bioma presta relevantes serviços ecossistêmicos. Há espaço para valorizar a pecuária exercida sobre os campos nativos, modelo raro de conciliação de biodiversidade e atividade econômica.

A tragédia das enchentes e as estiagens repetidas já mostraram que o RS não poderia ficar inerte às mudanças climáticas. Em algumas frentes há uma reação mais palpável. É o caso da prevenção às cheias. Em outras, ligadas às secas, ainda há impasses a resolver. Resta claro, no entanto, que há esforços em curso. Sair na frente, tornando-se um exemplo de mitigação e adaptação, também é uma oportunidade para o Estado.