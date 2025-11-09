Opinião da RBS

Opinião da RBS

Editoriais do Grupo RBS.

Editorial
Opinião

Que o ingresso ao Propag seja a última renegociação das dívidas do RS com a União

As primeiras impressões indicam que o programa é vantajoso, com cálculos a apontar que o Estado economizaria quase R$ 30 bilhões até 2035. Governadores, no entanto, ainda tentam resolver impasses que garantiriam maior segurança jurídica à adesão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS