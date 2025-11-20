O dever do Senado no PL antifacção

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o chamado projeto de lei (PL) antifacção, enviado pelo governo federal ao Congresso no calor da repercussão da megaoperação policial contra o Comando Vermelho, no final de outubro, no Rio. O texto será analisado agora pelo Senado, que deve se debruçar sobre o tema de forma mais técnica e serena. É incontestável que o país precisa de modificações legislativas para melhor responder aos desafios impostos por facções criminosas com cada vez mais musculatura e sofisticação. Por essa razão, é redobrada a responsabilidade do parlamento de elaborar uma lei eficaz, que não gere conflitos normativos ou enfraqueça órgãos centrais na tarefa de investigar e asfixiar essas megaquadrilhas.

Essa sensatez esteve ausente no debate na Câmara. O PL original foi desfigurado pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP), deputado oposicionista e secretário de Segurança do governador paulista Tarcísio de Freitas. Até ser votado, Derrite apresentou seis versões diferentes do substitutivo, prova gritante de falta de consenso técnico e político. As idas e vindas e as polêmicas também refletem uma politização extremada pela percepção de que o tema da segurança pública será central na eleição de 2026. É temerário quando uma legislação de tamanha importância é contaminada pelo cálculo eleitoral e aprovada com açodamento, ao invés de ser guiada por debate maduro e evidências. Em meio à rinha retórica, a sociedade não consegue separar o que é birra política do que é preocupação legítima em ambos os polos.

É justo ressalvar que o PL aprovado tem méritos e pontos sem discordâncias. O texto eleva penas e endurece critérios para a progressão de regime dos membros de facções e cria um banco de dados nacional de faccionados. Houve bom senso na manutenção das prerrogativas da Polícia Federal (PF) e na desistência de enquadrar facções como grupos terroristas – o que seria problemático pela confusão conceitual e pela margem aberta até para uma possível atuação de forças estrangeiras no Brasil. Ainda assim, há aspectos que geram preocupações, como a opção do relator por um marco legal novo, e não pela atualização das leis existentes. Teme-se que divergências entre as normas atuais e a nova abram brechas que dificultem a responsabilização de criminosos. O governo também critica passagens como a que muda a destinação de bens apreendidos. Entende que retiraria verbas da PF.

O Senado tem o dever de aperfeiçoar o texto, corrigindo passagens que geram inquietação e, ao cabo, poderiam prejudicar o combate às facções, por melhor que tenha sido a intenção original. A relatoria está nas boas mãos do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que conjuga conhecimento técnico e independência em relação a governo e oposição. Delegado, Vieira é autor de propostas relevantes, como a recente lei que protege crianças da adultização. Também é relator da CPI do Crime Organizado. O senador já avisou que fará alterações no texto. Isso levará a matéria a voltar à Câmara. Aguarda-se que, ao fim do processo legislativo, o Congresso consiga construir um instrumento que permita fechar o cerco às facções. _























