Judiciário e imprensa, esteios da democracia

Judiciário independente e imprensa livre são esteios de democracias sadias. Quando um ou outro tem as suas prerrogativas feridas, acende-se a luz de alerta na sociedade pelo risco de os próprios cidadãos terem direitos atingidos. Aos juízes de todas as instâncias cabe a aplicação imparcial das leis quando são provocados para decidir casos concretos, isentos de pressões externas. Ao jornalismo profissional cumpre missões como informar com responsabilidade, perseguir a precisão e trazer ao público notícias sobre fatos de interesse coletivo. Não por acaso, ambos são alvos prioritários de projetos autoritários.

A decisão da segunda instância, agora, reforça que informar é um direito e um dever da atividade jornalística, ainda que às vezes isso represente ações contra a imprensa, que a própria Justiça resolve

Mas Judiciário e imprensa, operados por seres humanos, também são falíveis. Seja por um entendimento momentâneo equivocado, seja pela disponibilidade incompleta de elementos que poderiam levar a uma melhor avaliação. E um e outro, com suas características, têm instrumentos para a autocorreção. Na imprensa, pela publicação de simples erratas, pela assimilação de fatos antes encobertos ou mesmo pelo exercício constante da autocrítica. Nos tribunais, isso se viabiliza pela possibilidade de apresentar recursos e pela existência de instâncias superiores, nas quais decisões podem ser revisadas.

Jornalismo e Judiciário também exercem, entre si, papéis de acompanhamento e escrutínio da conduta um do outro – algo natural em democracias funcionais. Por serem mantidos em parte com recursos de impostos e pela função fulcral, o Judiciário e seus membros também são passíveis de ter atos examinados pelos veículos de comunicação. Quem se considera de alguma forma prejudicado pela imprensa, de outra parte, pode recorrer à Justiça.

É nesse contexto que o Grupo RBS recebe com serenidade a decisão da 9ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que na quarta-feira, de forma unânime, reverteu a condenação em primeira instância que determinava que a jornalista Rosane de Oliveira e o jornal Zero Hora indenizassem em R$ 600 mil uma desembargadora por danos morais. A posição do colegiado ao corrigir um entendimento anterior, descabido à luz do princípio constitucional da liberdade de imprensa, apenas reafirma a fidelidade do Judiciário gaúcho a um preceito que também é norte das democracias liberais.

O caso envolve a publicação, em julho de 2023, do ranking dos maiores contracheques do Judiciário gaúcho de abril daquele ano. A desembargadora citada sentiu-se ofendida. Exercendo um direito, buscou reparação no Judiciário. Convém lembrar que as informações sobre ganhos de magistrados são públicas, estão à disposição de qualquer cidadão. Os dados podem ser encontrados no Portal da Transparência do TJRS e foram apresentados por Rosane de Oliveira de maneira contextualizada, sem qualquer desabono pessoal à desembargadora e com a explicação dos fatores excepcionais que levaram à elevação dos vencimentos naquele mês.

A condenação em primeira instância, em maio deste ano, teve grande repercussão nacional pela flagrante colisão com o preceito da liberdade de imprensa, garantido pela Constituição, e por ir de encontro à norma básica da transparência na administração pública. A decisão da segunda instância, agora, reforça que informar é um direito e um dever da atividade jornalística, ainda que às vezes isso represente ações contra a imprensa, que a própria Justiça resolve.







































