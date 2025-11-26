 Forças Armadas mostram-se engrandecidas como instituição

Com o desfecho da ação penal sobre o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado no país, é dever ressaltar que as Forças Armadas chegam ao fim do processo engrandecidas como instituição. Cumpre lembrar que os militares, no Brasil, foram até aqui historicamente associados a rupturas institucionais a partir de uma percepção enraizada de tutela sobre o poder civil. Neste episódio recente, no entanto, tiveram um comportamento modelar e decisivo para a manutenção da legalidade. Os indivíduos que desviaram do caminho foram e estão sendo punidos conforme a legislação, com amplo direito de defesa.

As prisões foram cumpridas sem o registro de qualquer manifestação pública de contrariedade ou incômodo de militares da ativa e da reserva

É natural que a condenação, e a prisão, com maior reverberação seja a do ex-presidente Jair Bolsonaro, por ser uma figura que detém significativo número de seguidores fiéis. Mas também fica marcado na trajetória do país que pela primeira vez militares da mais alta hierarquia foram sentenciados e presos por uma tentativa de golpe de Estado. Tratando-se de Brasil, com seu passado de leniências e anistias, não é um acontecimento banal.

Mas os tempos são outros. Na terça-feira, foram detidos os generais Augusto Heleno (ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Nogueira (ex-ministro da Defesa) e o almirante de esquadra Almir Garnier (ex-comandante da Marinha). O general Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e da Casa Civil) já estava preso preventivamente. Os quatro iniciaram o cumprimento de suas penas, de 19 a 24 anos, em regime fechado.

O recolhimento transcorreu sob o manto da normalidade e com plena discrição, para resguardar a dignidade de cidadãos que erraram, mas também tiveram carreiras respeitadas até se envolverem na tentativa de mudar o resultado da eleição presidencial de 2022 à margem da lei. As prisões foram cumpridas sem o registro de qualquer manifestação pública de contrariedade ou incômodo de militares da ativa e da reserva.

O atual ministro da Defesa, José Múcio, resumiu bem o desfecho. “Está se encerrando um ciclo onde os CPFs estão sendo responsabilizados e punidos e, para a felicidade do país, as instituições estão todas preservadas”, disse Múcio. A mesma postura exemplar das Forças Armadas, a despeito de qualquer natural desconforto pessoal em ver colegas de farda respondendo por um crime, foi vista no curso das investigações e do processo judicial. Conforme o Estatuto dos Militares, condenados a mais de dois anos de prisão ainda são julgados pelo Superior Tribunal Militar (STM) e podem perder posto e patente.

Sempre é importante relembrar que as Forças Armadas, como instituição, se colocaram como barreira para a aventura autoritária liderada por Bolsonaro. Os seus comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Jr., mantiveram-se firmes contra qualquer possibilidade de ruptura. A mesma postura teve a maior parte do Alto Comando do Exército, ainda que o resultado da eleição presidencial tenha desagradado pessoalmente a todos. Serão lembrados pela História pela fidelidade à Constituição, por reafirmarem a submissão ao poder civil e contribuírem para a maioridade da democracia brasileira. _







































