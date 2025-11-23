É hora de a direita brasileira se reposicionar

A tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de violar a tornozeleira eletrônica que o acompanhava na detenção domiciliar tornou incontestável a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Tratou-se de insubordinação grave a uma das medidas cautelares a que estava submetido. Bolsonaro foi levado para uma sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, com acesso irrestrito de seus médicos pela sua condição frágil de saúde.

Na prática, os acontecimentos da sexta-feira e do sábado adiantaram em alguns dias o período em que o ex-presidente ficará preso em regime fechado, ao menos inicialmente, pela condenação por liderar uma tentativa de golpe de Estado. O trânsito em julgado deve ser sacramentado nesta semana. É como se, de fato, Bolsonaro já começasse a cumprir a pena de 27 anos. Ainda que, à frente, a Justiça entenda que pela idade e debilidade possa ser beneficiado com prisão domiciliar humanitária. Com desfecho próximo do processo, também se precipita a hora de a direita brasileira se reposicionar politicamente e oferecer aos eleitores conservadores, liberais e mesmo de centro programas e candidaturas que, em primeiro lugar, se mostrem fiéis aos preceitos democráticos.

Além da tentativa de romper a tornozeleira, pesou na decisão de Moraes, em atendimento a pedido da PF, a convocação de apoiadores para uma “vigília” em frente ao condomínio onde o ex-presidente reside. Era plausível o temor de que o chamamento, feito pelo senador e filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derivasse para uma desordem que dificultasse o recolhimento do pai para o início do cumprimento da pena ou criasse uma balbúrdia capaz de oportunizar uma tentativa de fuga. “Com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje”, disse Flávio, ao chamar a “vigília”.

As atitudes de pai e filho são apenas o último exemplo da forma de pensar e agir da família Bolsonaro, colocando os interesses do clã acima da Constituição, das leis, das decisões judiciais, das evidências científicas, do resultado limpo de eleições e das regras de civilidade. Pouco importa se essa conduta fomenta a cisão social ou lesa o Brasil. Outra amostra eloquente desse comportamento destrutivo é a conspiração contra o próprio país conduzida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA.

A direita é um campo político legítimo e basilar para a vitalidade de qualquer democracia sadia, onde a alternância de poder é uma circunstância natural. Defende princípios meritórios na economia e nos costumes como a liberdade individual, o livre mercado, a propriedade privada, a centralidade da família e os valores religiosos. Liberais e conservadores de direita também são defensores das instituições e da democracia, excetuando-se obviamente as franjas radicalizadas.

Seria ingenuidade imaginar que, fora da família, os principais postulantes ao espólio eleitoral do ex-presidente deixassem de se solidarizar neste momento com Jair Bolsonaro, condenado e inelegível. Mas, ainda que este movimento ocorra de forma gradual, seria auspicioso para o país se correntes políticas e candidatos de direita se apresentassem para 2026 deixando de flertar com ideias extremistas e exprimindo de maneira clara fidelidade às regras do jogo democrático.































