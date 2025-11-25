Avanço das PPPs na educação é promessa de melhores ambientes para ensinar e aprender

Merece atenção a alternativa que ganha espaço em grandes municípios gaúchos de parcerias público-privadas (PPPs) para a construção e manutenção de creches e escolas. Trata-se de opção voltada a garantir eficiência e agilidade na criação de uma infraestrutura digna para crianças e professores e na prestação de serviços como segurança e limpeza. Ao deixar essas tarefas para o parceiro privado, o poder público pode se concentrar na missão primordial de implementar o projeto pedagógico. O ensino permanece como atribuição dos municípios. São experiências que devem ser observadas por outras prefeituras, que poderão avaliar a conveniência de replicar o modelo.

Caxias do Sul está próxima de começar a implantar a PPP na educação infantil. Na sexta-feira, o município assina o contrato com o consórcio Jope ISB, de Belo Horizonte, vencedor do leilão realizado em julho, na B3, em São Paulo, a partir de modelagem desenhada pelo BNDES. O investimento será de R$ 570 milhões nos 25 anos da concessão. Cerca de R$ 300 milhões serão aplicados nos três primeiros anos para a construção de escolinhas. A expectativa é ter 7 mil vagas e zerar a fila de espera por creches. Ao todo, são previstas 31 novas unidades, que serão mantidas pelo parceiro privado. Como contrapartida, o consórcio receberá da prefeitura R$ 6,7 milhões por mês.

É notório que o poder público, submetido a amarras burocráticas, é lento na execução de obras e na contratação de reparos e serviços básicos. Quase tudo passa por licitações, também sujeitas a recursos administrativos de concorrentes derrotados e disputas judiciais que, ao cabo, atrasam o processo. A iniciativa privada é mais ágil. Na busca por ampliar margens do negócio ao longo do tempo, tende e realizar essas contratações com o melhor custo-benefício. Também há uma lógica financeira para o município, hoje onerado pelo ajuizamento de ações para a aquisição de vagas na rede privada.

O governo gaúcho, por seu turno, está impedido há mais de um ano de lançar um edital para melhorar a infraestrutura de 99 escolas por um período de 25 anos, por decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O entendimento é de que o Piratini não comprovou a vantagem econômica e não incluiu mecanismos para a fiscalização do contrato.

Mas outros municípios avançam. Em Porto Alegre, o programa Escola Bem-Cuidada contempla serviços – excluindo os pedagógicos e os de alimentação escolar – em 97 unidades de ensino existentes e a construção de 10 novas de educação infantil, que criarão 1.850 vagas. O leilão está previsto para 10 de dezembro, na B3. Em um município onde a qualidade do ensino deixa a desejar, é mais necessário ainda que as equipes da área de educação se dediquem mais à transmissão dos conteúdos do que a atividades-meio. Também nessa linha seguirá Santa Maria, que tem o auxílio do BNDES e do BRDE para estruturar uma PPP para construir, manter e gerenciar 30 escolas. O contrato com as duas instituições foi firmado no mês passado.

Uma infraestrutura escolar mais moderna e com manutenção ágil é um ambiente melhor para ensinar e aprender. Mas devem ser claros, transparentes e seguidos à risca os compromissos do parceiro na prestação dos serviços contratados.








































