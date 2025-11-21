Agora começa a fase mais dura das negociações com os EUA

Premido pela queda da popularidade e pelo aumento do custo de vida nos EUA, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira a retirada da taxa extra de 40% sobre uma série de produtos exportados pelo Brasil, em especial alimentos. A decisão, por certo, também foi facilitada pela retomada do diálogo entre Brasília e Washington, mas parece ser motivada em primeiro lugar pelos próprios interesses da Casa Branca em normalizar a oferta interna de itens que os Estados Unidos não produzem – como o café – ou produzem em quantidade abaixo da demanda doméstica – a exemplo do suco de laranja e da carne bovina. Um indício dessa razão é o fato de que nenhuma contrapartida brasileira foi anunciada.

A fase mais intricada das tratativas entre os dois governos, porém, ainda se desenrola, com singular atenção da indústria gaúcha.

O anúncio de Trump faz jus à celebração observada no governo brasileiro e nos setores beneficiados, por viabilizar a retomada de um volume significativo de vendas para os EUA. Mas, como dito antes, é bastante plausível que, ao fim das contas, apenas demonstre em grande parte o reconhecimento velado do caráter desastroso da imposição de taxas proibitivas, que fatalmente se traduziriam em inflação.

A prioridade, a partir de agora, é avançar nas negociações diplomáticas que ajudem a indústria de transformação brasileira, ainda bastante afetada pelo tarifaço. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi pouco beneficiado até agora pelos recuos de Trump. Itens que o Estado embarca para os EUA, como máquinas e equipamentos, móveis, calçados, produtos de madeira e fumo, seguem com as mesmas barreiras ao comércio. As exportações gaúchas para o mercado norte-americano são essencialmente de bens de maior valor agregado, e não básicos. Uma das motivações da guerra comercial de Trump com outros países, convém recordar, é atrair fábricas para os EUA. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o tarifaço de 50% – incluindo as tarifas recíprocas de 10% e a taxa extra de 40% direcionada ao Brasil – ainda afeta mais da metade da pauta gaúcha.

Menos mal que os aspectos políticos, uma das razões iniciais para o ataque ao Brasil, foram afastados da mesa de negociações. Contribui de forma positiva, também, a aproximação pessoal entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, sabe-se que Trump tem fixação por sair de negociações com a imagem de vencedor para propagandear triunfos perante seu público interno. O Brasil, portanto, precisará fazer concessões. Podem entrar nas tratativas acesso preferencial dos EUA às terras raras existentes no subsolo do país e a abertura do mercado nacional para o etanol norte-americano.

Passa a ser mais improvável, a partir de agora, que os EUA retrocedam sem compensações. Além das tarifas, o Brasil enfrenta investigações comerciais pelos EUA por possíveis práticas desleais, que incluem até contestações ao Pix, e sanções pessoais a autoridades do governo e do Judiciário. As negociações à frente, até o restabelecimento pleno das relações entre os dois países, prometem ser duras e prolongadas. Exigirão grande habilidade da diplomacia brasileira, em estreita colaboração com o setor privado.



























