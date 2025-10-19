Um novo aeroporto para a serra gaúcha e para o Estado

Aguardado há mais de uma década, um dos projetos de infraestrutura prioritários para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul recebeu impulso para, finalmente, alçar voo. Foi assinada, na quinta-feira, a autorização que permite ao município de Caxias do Sul licitar a construção do Aeroporto da Serra Gaúcha. É um passo inicial, mas imprescindível, para incrementar o turismo e desembaraçar a movimentação de cargas no Estado. Espera-se que, diferentemente de outras obras públicas, não venha a sofrer atrasos.

A implantação do complexo no distrito de Vila Oliva conta com a promessa de R$ 146 milhões da União, via Fundo Nacional de Aviação Civil, destinados a custear uma primeira etapa, que contempla itens como uma pista de pouso e decolagem de 1.930 metros, pátio, sinalização e auxílio à navegação aérea. O cronograma divulgado durante o ato de assinatura, que contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, prevê a publicação do edital no fim do mês e a divulgação da empresa vencedora em janeiro de 2026, com prazo de dois anos para conclusão. A concretização desse calendário, seguida pela confirmação de obras posteriores, a exemplo do terminal de passageiros, deverá estimular o turismo e a economia da Serra com reflexos positivos para todo o Estado.

A nova estrutura terá a função de atender à crescente demanda de passageiros na região e beneficiar diretamente Caxias do Sul e municípios próximos como Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Gramado e Canela. Para se ter ideia do potencial turístico que o futuro aeroporto vai contemplar, somente Gramado espera receber, no ano que vem, 8,5 milhões de visitantes. O projeto tende a estimular, especialmente, a vinda de turistas de fora do Rio Grande do Sul, o que contribui para a atração de recursos adicionais à economia gaúcha e representa um novo alento para a superação de dificuldades enfrentadas nos últimos anos por conta da pandemia e das enchentes.

Para que todo o potencial do aeroporto da Serra se confirme, é preciso que a sociedade gaúcha se mantenha vigilante a fim de monitorar e cobrar a aplicação dos recursos prometidos, o respeito aos prazos anunciados e a execução das estruturas complementares destinadas a multiplicar o efeito benéfico do investimento. Isso envolve a implantação da estrutura rodoviária no entorno do complexo aeroportuário, com especial atenção ao acesso de Vila Oliva à cidade de Gramado. Conforme o governo estadual, responsável por garantir essa ligação, há previsão de que as obras tenham início também em 2026.

É crucial, ainda, que a iniciativa não esbarre em contratempos como os que afetaram, por exemplo, a construção da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Embora a estrutura principal tenha sido entregue, a conclusão das alças de acesso está prestes a completar cinco anos de paralisação. A interrupção em intervenções desse porte provoca transtornos, desperdiça recursos públicos e acaba por transformar esperança em frustração – o que, se espera, não seja o caso do aeroporto previsto para fazer decolar o desenvolvimento na serra gaúcha.



































































