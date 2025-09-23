Uma chance para começar a distensionar a relação entre Brasil e EUA

O discurso de Donald Trump na abertura da Assembleia Geral da ONU se encaminhava nesta terça-feira para o final e tudo indicava que não seria aberta nenhuma fresta para um diálogo capaz de distensionar o pior momento dos mais de 200 anos de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil. Minutos antes, o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, encerrara um pronunciamento duro e eivado de críticas à postura do governo norte-americano. No dia anterior, a Casa Branca havia imposto novas sanções a brasileiros, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, que teve o visto de entrada nos EUA revogado, e a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, atingida pela Lei Magnitsky.

Se o diálogo for travado no campo da racionalidade, pode render à frente algum grau de alívio no tarifaço

Tudo mudou de repente, quando da tribuna Trump revelou um rápido encontro com Lula nos bastidores. Contou que os dois se abraçaram e marcaram uma reunião para a próxima semana. De forma surpreendente, o norte-americano chegou a mencionar “uma química excelente” com o par brasileiro, embora também tenha alvejado o país com sua metralhadora giratória de críticas por “censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos”.

Diante de um impasse político e econômico que parecia sem qualquer perspectiva de solução, é alvissareiro que Trump e Lula tenham concordado em conversar. Não se sabe ainda se seria um encontro presencial, e em qual local ocorreria, ou se seria por telefone ou vídeo. Mas, com os demais canais diplomáticos obstruídos, um diálogo frontal entre os dois presidentes é a melhor forma de cada um apresentar seus pontos de vista e argumentos e dar início a uma possível negociação em torno dos temas abordados. Caso predomine a pauta econômica, em especial sobre comércio e as tarifas que chegam a 50% sobre itens brasileiros exportados para os EUA, seria possível esperar avanços em tratativas que tragam benefícios aos dois lados.

É recomendável, porém, manter cautela e expectativas moderadas. Trump tem a imprevisibilidade como marca. Torna-se necessário, portanto, que a diplomacia brasileira prepare bem a conversa e minimize o risco de surpresas no caso de uma eventual ida de Lula à Casa Branca. O norte-americano não é exatamente um anfitrião afável, como demonstrou com os constrangimentos que impôs neste ano aos presidentes da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

Espera-se também que não surtam qualquer efeito eventuais tentativas de figuras como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos EUA, para sabotar o contato. O parlamentar, como se sabe, é um dos articuladores das medidas contra a economia brasileira e um dos que tentam interferir na soberania do país e na independência do Judiciário nacional, pressionando para livrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, da condenação por tentativa de golpe de Estado.

Ainda que seja necessário prudência, é possível ter alguma esperança de desescalada das tensões. Se o diálogo for travado no campo da racionalidade, pode render à frente algum grau de alívio no tarifaço que castiga de forma proporcionalmente maior a indústria do RS.







