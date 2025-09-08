Queda da confiança nas principais instituições da República é sinal de alerta

Pesquisa da Quaest divulgada ontem mostra um inquietante aumento da descrença da população com as principais instituições do país. O quadro preocupa, por ser sintoma de mal-estar com a democracia, mas não é surpreendente. As conclusões deveriam instar as figuras públicas que compõem e estão à frente dos três poderes a rever comportamentos para que a sociedade possa voltar a percebê-los como mais interessados no bem comum do que movidos por motivações corporativas, eleitorais e de concentração de prerrogativas.

O Congresso tem a pior imagem e foi o poder que viu o seu desprestígio crescer mais

Conforme o levantamento, a confiança no Congresso caiu de 54%, em 2022, para 45%. No caso da Presidência da República, recuou de 62% para 54%. Em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), diminuiu de 56% para 50%. O parlamento é, entre as três, a instituição com a pior imagem e que viu o seu desprestígio crescer mais. Não é de graça.

Um rápido olhar sobre pautas recentes defendidas com ardor pelo grupo majoritário de deputados e senadores confirma o corporativismo, o patrimonialismo e o flerte com retrocessos ocasionados por razões inconfessáveis. São exemplos dessa postura as tentativas de restaurar o privilégio de investigações contra parlamentares serem submetidas à licença prévia do Congresso e de limitar o foro por prerrogativa de função para deputados e senadores. A autoproteção é o único objetivo.

Intriga, também, a investida contra a independência do Banco Central (BC), com a tentativa de dar ao Congresso o poder de demitir diretores da autoridade monetária. Surgiu com a iminência de o BC rejeitar a compra do Banco Master pelo BRB, instituição financeira estatal do Distrito Federal. O veto a um negócio que causou estranhamento no mercado foi confirmado, mas contrariou interesses influentes no parlamento. Pesa ainda contra o Congresso a sofreguidão na luta por recursos cada vez maiores para emendas, distribuídas com pouca transparência.

O STF não passa incólume ao mau humor. Há excesso de decisões monocráticas e verborragia de parte dos ministros, que não raro antecipam posicionamentos em casos que vão decidir em manifestações públicas. Também recebe justificados reparos a hipertrofia da Corte ao se imiscuir em atribuições de outros poderes. Será decidido nesta semana um dos processos mais importantes da História do Supremo, sobre a tentativa de golpe de Estado. Pela complexidade do caso, a Corte parece ter se arvorado ao direito de cometer excessos, com a justificativa de que a democracia precisa se proteger de seus algozes. Chega a hora da autocontenção no STF.

A Presidência da República, por seu turno, perde reputação quando é movida por interesses políticos e eleitorais de curto prazo, em busca constante por apenas melhorar a popularidade, sem preparar o país para o futuro e enfrentar os gargalos que impedem um crescimento econômico robusto e sustentável. A incúria fiscal do governo Lula, que gera inflação acima da meta e o juro mais alto de quase 20 anos, ilustra as disfunções do populismo.

O aumento do descrédito das principais instituições da República inquieta por ser terreno fértil para movimentos antidemocráticos, para a antipolítica e para o surgimento de salvadores da pátria. Recuperar a confiança, porém, depende em grande parte de uma mudança de postura dos indivíduos que as conduzem.























