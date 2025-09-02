PIB esfria no segundo trimestre e indica cenário para o juro

Ainda que não na exata magnitude esperada pelo consenso de mercado, o PIB brasileiro do segundo trimestre mostrou uma desaceleração significativa ante os três meses iniciais do ano. Conforme o IBGE, a economia do país cresceu 0,4% de abril a junho, enquanto a mediana das expectativas era de 0,3%. Entre janeiro e março, com um forte desempenho da agropecuária, a atividade subiu 1,3%. A redução de ritmo era amplamente aguardada diante de um juro básico na casa dos 15% ao ano, patamar que não era observado desde 2006, e do resultado do campo, que naturalmente não repetiria o primeiro trimestre.

Novos impulsos fiscais para acelerar artificialmente a economia podem fazer as expectativas inflacionárias voltarem a subir

O torniquete monetário implementado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação apareceu de forma nítida nos quesitos investimento e consumo das famílias. O primeiro indicador, formalmente denominado formação bruta de capital fixo, recuou 2,2%. Caiu após seis trimestres consecutivos de alta. Este é um dos efeitos colaterais mais perniciosos do remédio amargo da escalada da taxa Selic. Ao frear o investimento produtivo, o crédito a custo proibitivo limita a capacidade de o Brasil crescer mais no futuro sem gerar pressão inflacionária.

No caso do consumo das famílias, a alta foi de 0,5%, ante crescimento de 1% no primeiro trimestre. Os empréstimos mais caros, da mesma forma, inibem os gastos dos brasileiros e elevam a inadimplência. A indústria subiu 0,5%, mas influenciada pelas atividades extrativas, enquanto as fábricas tiveram queda. Ainda assim, o setor de serviços, o de maior peso na economia, acelerou para um crescimento de 0,6% no segundo trimestre. O mercado de trabalho e a renda, afinal, permanecem firmes e fortes, a despeito dos sinais de perda de fôlego.

Deve-se lembrar que são números que estão no retrovisor e o mais relevante, agora, é projetar o resultado para o restante do ano e como será a influência do ritmo de atividade no juro. As previsões para o fechamento de 2025 continuam a indicar um PIB levemente acima de 2%, uma desaceleração também considerável ante o crescimento robusto de 3,4% em 2024. Calcula-se que os efeitos do tarifaço de Donald Trump sobre o país, salvo novas medidas que prejudiquem ainda mais a economia brasileira, subtrairiam apenas 0,2 ponto percentual do PIB neste ano. Em linhas gerais, aguarda-se que a atividade ande de lado no trimestre atual e no próximo.

Ainda assim, pelas projeções de mercado, a inflação não chegará ao fim do ano abaixo do teto da meta de 2025, de até 4,5%. Por enquanto, mostra o Boletim Focus, do BC, a aposta é de 4,85%. Em 12 meses até julho, o IPCA está em 5,23%. Sem novas surpresas negativas, o processo de desinflação lento deve prosseguir e espera-se que o Banco Central enxergue condições para um novo ciclo de descompressão monetária até o começo de 2026. Mas, além das incertezas externas, convém aguardar os humores do Palácio do Planalto diante da aproximação de mais um ano eleitoral. Novos impulsos fiscais para acelerar artificialmente a economia podem fazer as expectativas inflacionárias voltarem a subir, levar a um adiamento do corte de juro e confirmar a sina indesejada do Brasil de ser um país que não consegue crescer a taxas razoáveis de forma sustentável.



