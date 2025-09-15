Pesquisa do IBGE sobre impacto da enchente no Estado ajuda políticas públicas

Pode ser de grande valia a espécie de raio X que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está começando a fazer sobre os múltiplos impactos da cheia histórica de maio do ano passado no Estado. Batizado de Pesquisa Especial sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (Peers), o trabalho vai coletar dados de mais de 30 mil domicílios gaúchos, distribuídos em 133 municípios. A busca é por informações pormenorizadas sobre como as famílias foram atingidas pela tragédia climática e, mais de um ano depois, o que mudou em suas vidas. Os resultados serão conhecidos no primeiro semestre de 2026.

Trata-se de uma iniciativa de significativa relevância pelo conhecimento detalhado que vai produzir. A Peers deve ser base para a formulação de políticas públicas e intervenções que venham a enfrentar os problemas remanescentes após a enchente e que sirvam de subsídios para planos de prevenção e de rápida resposta.

Diante da tendência de que eventos climáticos extremos tornem-se mais recorrentes, é essencial ser previdente e saber como agir quando esses fenômenos voltarem a acontecer, salvando vidas, patrimônios e infraestrutura. Para isso, ter informações precisas é essencial. A competência do IBGE para a coleta e análise de dados dá segurança de um trabalho robusto.

A pesquisa será como um censo da enchente. Vai traçar o perfil da população atingida, reunindo informações como idade, escolaridade, cor ou raça e renda, entre outras. Conhecerá o impacto nos lares, o que inclui danos físicos, perda de bens e interrupção de serviços. Buscará dados sobre estragos na infraestrutura do entorno, se foi necessário resgate, situação da saúde física e mental e acesso a mecanismos governamentais de auxílio. Nota-se que há uma variada gama de aspectos contemplados.

Também é relevante que as informações sobre a realização da pesquisa tenham ampla divulgação. As entrevistas, afinal, não serão feitas de forma presencial, como ocorre nos censos demográficos. Os contatos serão feitos por meio do número telefônico (21) 2142-0123. Segundo o IBGE, as residências que serão alvo da pesquisa receberam uma correspondência sobre a participação na Peers, com o pedido para o número ser salvo na agenda de contatos.

Esse passo é essencial para que as pessoas procuradas atendam quando receberem a ligação. Sabe-se que cresce a resistência a chamadas de números desconhecidos em função do aumento da quantidade de ligações indesejadas e de tentativas de golpes. A correspondência remetida ensina como confirmar a identidade do agente entrevistador e agendar o telefonema para o questionário ser aplicado. A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) contribui na divulgação da Peers.

Para facilitar a coleta, os municípios abrangidos foram divididos em sete regiões. O cronograma de ligações começa nesta semana e vai até o dia 19 de dezembro. Espera-se que o levantamento conte com a colaboração da população dessas áreas atingidas para gerar um banco de dados robusto e útil, de alto valor para o planejamento de ações municipais, estaduais e federais.