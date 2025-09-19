Penas menores para condenados por tentativa de golpe não podem deixar sensação de impunidade

O país precisa encerrar o mais rápido possível a discussão sobre as penas dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Enquanto o barulho sobre uma desarrazoada anistia ou a revisão dos tempos das condenações persistir, temas verdadeiramente de interesse nacional continuarão procrastinados, em especial no Congresso, onde o assunto encontra maior eco.

É admissível reexaminar leis e o tamanho das condenações

Com a aprovação pela Câmara dos Deputados da urgência para a votação de um projeto de lei destinado a rever a dosimetria das sentenças, essa definição deve ocorrer nas próximas semanas. Ainda que se exija celeridade, trata-se de um debate que requer maturidade, responsabilidade e compreensão da relevância histórica do julgamento sobre a trama tecida para levar o país a uma ruptura institucional.

Os acordos políticos costurados, ao que parece com o aval ou até a participação do STF, indicam a redução das penas para os condenados. Assim, a busca dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma anistia ampla, geral e irrestrita seria enterrada. Essa pretensão, ademais, seria considerada inconstitucional pelo Supremo.

Mas é admissível reexaminar leis e o tamanho das condenações. Há casos que realmente parecem ter penalizações excessivas. O debate sobre a sobreposição de crimes é legítimo. Seria inaceitável, porém, propor um perdão total a quem liderou ou tomou parte do início da execução de um plano para reverter à força o resultado da eleição presidencial de 2022. O texto que vier a ser aprovado pelo Congresso não pode passar a sensação de impunidade, notadamente para os principais artífices da tentativa de golpe.

São vários os sinais de que o desfecho será um meio-termo. Algo entre o que o bolsonarismo sonhava e o cumprimento integral das penas estabelecidas pelo STF no julgamento do chamado núcleo crucial da conspiração _ que inclui o ex-presidente _ e para os participantes da intentona de 8 de janeiro de 2023, com a invasão e a depredação dos prédios dos três poderes, em Brasília. A maior parte destes, mostra o colunista Humberto Trezzi nesta edição de Zero Hora, já deixou o regime fechado, como a moça conhecida como Débora do Batom.

Escolhido como relator do projeto de lei pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) reitera em várias entrevistas desde quinta-feira que tentará formular um texto intermediário, ouvindo as várias partes envolvidas, para modular uma redução de penas, inclusive para Bolsonaro, mas sem perdão. O parlamentar é próximo do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Já asseverou que não afrontará a Corte e diz buscar a pacificação do país. O ex-presidente da República Michel Temer, chamado a ajudar na construção da alternativa que transforma o PL da Anistia no PL da Dosimetria, chega a vislumbrar um "pacto republicano" entre os três poderes.

Apesar dos indicativos de uma saída que fique entre todo o rigor da lei atual e uma nova impunidade a golpistas, é conveniente atenção. Também não devem ser admitidas penas brandas demais. Precisa permanecer claro, para o futuro, que o custo de atentar contra a democracia é alto.



