Nova Cadeia Pública de Porto Alegre é avanço no sistema prisional

É um passo civilizatório para o Rio Grande do Sul a inauguração da nova Cadeia Pública de Porto Alegre, no lugar do antigo Presídio Central, de péssimas lembranças e que teve o início da demolição anunciado no final de 2021. A cerimônia de entrega oficial da obra foi realizada nesta quarta-feira (10), após um investimento de R$ 139 milhões do Estado.

Quando o sistema carcerário é reduzido a um depósito de corpos vivos, como era a realidade da estrutura antes existente, não cumpre o papel de proteger a sociedade da criminalidade, muito menos de servir à ressocialização. Presta-se, ao contrário, à brutalização e à cooptação de mão de obra para as facções criminosas e para a realimentação do ciclo funesto da delinquência e da violência.

É dever do Estado zelar para que se evitem na nova Cadeia Pública de Porto Alegre os velhos vícios da estrutura carcerária

Deve-se lembrar como era o Presídio Central. O quadro ali existente era de superlotação, degradação humana e controle interno por grupos criminosos. Usurpavam, ao fim e ao cabo, a autoridade que deveria ser mantida pelo Estado. Existia imundície por todo lado e os prédios decrépitos apresentavam graves problemas estruturais nas partes elétrica e de saneamento. A CPI do Sistema Carcerário, concluída em 2008 na Câmara dos Deputados, considerou o local o pior presídio do país. A situação de descontrole levou o Brasil a ser denunciado em 2013 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), devido à gravidade das irregularidades. No espaço onde deveriam estar abrigados menos de 2 mil presos, amontoavam-se quase 5 mil. Uma masmorra, como foi várias vezes definido.

A nova Cadeia Pública terá 1,8 mil vagas, ampliação relevante diante da falta crônica de capacidade do sistema prisional do Estado. São 240 celas, sem tomadas. Cada uma para até oito detentos. A promessa é de que receberá prioritariamente presos provisórios, e não apenados. A ver. A estrutura, de qualquer forma, tem o potencial de contribuir de fato com a ressocialização, com a oferta de trabalho e de educação. Todos os detentos usarão uniforme, sem poder circular pelas galerias. A unidade deve utilizar sistema antidrones e empregar bloqueador de sinal de celular. O controle será da Polícia Penal. Vale recordar que essa foi uma tarefa exercida pela Brigada Militar por quase três décadas no Central, até dois anos atrás.

Como pontuou o juiz Sidinei Brzuska, um dos maiores conhecedores do sistema carcerário gaúcho, que sublinha o caráter histórico da inauguração, passa a ser essencial o Estado manter um cuidadoso controle na ocupação da nova cadeia. É dever zelar para que se evitem velhos vícios da estrutura prisional e a repetição de omissões que levam à deterioração material, da disciplina e de diversos outros aspectos, como a saúde dos presos. O governo Eduardo Leite cumpre a promessa de demolir o Central e erguer em seu lugar uma prisão moderna, mas mantém a dificuldade de entregar o compromisso de instalar bloqueadores de celulares nos presídios gaúchos. O Estado, da mesma forma, falha ao não evitar o envio de presos ligados a facções à Penitenciária de Canoas (Pecan), programada para ser livre dessas organizações criminosas. Essas observações, porém, não obliteram a relevância da inauguração da Cadeia Pública, que, com condições mais dignas e oferta de oportunidades que ajudem na ressocialização, contribui para o RS seguir na trajetória de redução dos índices de criminalidade.































