Julgamento é sinal de maioridade institucional do Brasil

O país conheceu nesta quinta-feira o desfecho do processo de maior retumbância da história do Judiciário nacional e da jovem democracia brasileira. Pela primeira vez um ex-presidente da República, colaboradores do primeiro escalão do seu governo e militares que ocuparam os mais altos postos das Forças Armadas foram julgados e condenados por uma tentativa de golpe de Estado. Ainda antes de ser sabido o resultado, é dever enfatizar, o saldo já era amplamente positivo para o Brasil. A simples realização do julgamento aponta para o amadurecimento da República, levando-se em consideração que rompe com os antecedentes de condescendência com acusados de articular ou executar rupturas da ordem constitucional no passado. O país e as instituições nacionais saem fortalecidos desse episódio, que ainda tem o ingrediente adicional da coação exercida pela maior potência econômica e militar do planeta.

O próprio Judiciário tem mecanismos para reanalisar processos e rever penas caso surjam novos elementos

Mesmo que o processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) mereça reparos, teve ampla legitimidade. O ministro Luiz Fux apresentou posição dissonante em relação aos votos dos pares da 1ª Turma da Corte, Alexandre de Moraes _ relator do caso _, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O entendimento diferenciado de Fux apenas reforça a independência do STF e de seus integrantes para que decidam de acordo com as suas interpretações dos fatos, conforme o juízo próprio sobre o conjunto probatório, a argumentação da acusação e da defesa e a interpretação individual do espírito das leis.

A divergência, como ocorreu na 1ª Turma do STF, é decorrência natural da atuação de órgãos colegiados. Quando mais de uma cabeça julga, surge o contraditório e o debate se enriquece. Vence a tese majoritária. A inexistência do consenso não pressupõe que a justiça deixou de ser feita. De resto, as decisões têm de ser respeitadas, como deve ser no Estado democrático de direito, ainda que desagradem a qualquer parte.

O próprio Judiciário tem mecanismos para reanalisar processos e rever penas caso surjam novos elementos. Assim foi com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso após condenação em duas instâncias no âmbito da Operação Lava-Jato. Depois, foi solto por uma mudança de jurisprudência do STF sobre a prisão em segunda instância, e seus processos acabaram anulados pelo entendimento da Corte da incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgá-lo e da parcialidade do então juiz Sergio Moro. Lula voltou a ser elegível e, em 2022, conquistou nas urnas o terceiro mandato como presidente da República. As divergências abertas por Fux, quando diz que o julgamento da trama golpista deveria ocorrer na primeira instância e pelo entendimento de que as defesas não tiveram paridade de armas no acesso às provas, abrem margem para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus busquem no futuro questionar a condenação e a pena — no caso do ex-presidente, 27 anos de reclusão. Prerrogativas semelhantes tem a Procuradoria-Geral da República (PGR).