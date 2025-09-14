Inadimplência de consumidores e empresas é inquietante

É impactante a informação que a colunista de economia Giane Guerra colheu junto ao presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer. Conforme o dirigente, metade das tentativas de compra a prazo nos estabelecimentos de comércio no Estado não é autorizada por problemas de crédito do consumidor. A situação, por óbvio, resulta do alto endividamento das famílias, o que leva a níveis preocupantes de inadimplência.

Enquanto as atenções nacionais ainda estão em grande medida voltadas aos acontecimentos políticos e jurídicos, convém desviar mais o olhar para a vida real. A incapacidade de companhias e cidadãos em honrar seus compromissos está em uma escalada perigosa que, no limite, pode levar a um pouso nem tão suave assim da economia, até aqui em benigna desaceleração.

De acordo com a Serasa Experian, a quantidade de empresas e de pessoas físicas inadimplentes no país está em patamar recorde. Em julho, o Brasil somava 8 milhões de CNPJs com dívidas vencidas não quitadas. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, o número representa um terço das companhias existentes no território nacional. Em relação aos consumidores, eram 78,2 milhões de pessoas. É quase metade da população adulta. As estatísticas mostram um nível inédito de inadimplência desde o início da série da Serasa Experian, em 2016. No Rio Grande do Sul, é uma condição que atinge mais de 40% dos adultos. Isso apesar de o desemprego também estar nas mínimas históricas.

O quadro é consequência do ciclo vicioso de leniência do governo federal com a inflação e do decorrente aumento do juro pelo Banco Central (BC) como remédio amargo. São dois fatores que erodem a renda da população. Em algumas regiões do Estado mais dependentes da agricultura, observa Vilson Noer, a situação se agrava pelo efeito das estiagens recorrentes desta década.

A inflação, ao menos, tem arrefecido. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou 0,11% em agosto, a primeira deflação do ano. Ainda assim, em 12 meses a alta chega a 5,13%, muito acima da meta de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e também fora do limite de tolerância de 4,5%.

A inflação elevada forçou o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC a levar a taxa Selic a 15%, nível mais alto desde 2006. A expectativa é de que o juro básico siga nesse patamar por mais alguns meses, e apenas no início de 2026 seria possível dar início a um afrouxamento. O custo do dinheiro, portanto, continuará proibitivo por um bom tempo. O crédito restritivo dificulta renegociações, o que se configura em um obstáculo a mais para o recuo das estatísticas de inadimplência.